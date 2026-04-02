زلزله روی نیمکت آتزوری؛ گتوزو در آستانه خداحافظی

به گزارش ایلنا و بر اساس اخبار منتشر شده توسط فابریتزیو رومانو، خبرنگار ورزشی مشهور، در بامداد روز پنجشنبه بر روی پلتفرم ایکس، جنارو گتوزو تصمیم گرفته است تا به کار خود روی نیمکت آتزوری پایان دهد. شواهد حاکی از آن است که این سکاندار 48 ساله قصد دارد تا مسئولیت عدم راهیابی به جام جهانی 2026 را شخصاً بپذیرد.

فدراسیون فوتبال ایتالیا در پانزدهمین روز از ماه ژوئن سال 2025، این چهره را به جای لوچانو اسپالتی اخراجی روی صندلی هدایت تیم ملی نشاندند، اما حضور او نیز گره‌گشا نبود. با تسلیم شدن لاجوردی‌پوشان در ضیافت پنالتی‌ها برابر نماینده کشور بوسنی و هرزگوین، حسرت ایتالیایی‌ها برای شرکت در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان به سه دوره متوالی افزایش یافت. (2018، 2022 و 2026)

این مربی که در پایان تقابل یادشده به شدت احساساتی و منقلب شده بود، ظاهراً در آستانه تحویل دادن استعفای خود قرار گرفته است. با قطعی شدن این جدایی، سران فوتبال ایتالیا می‌بایست مجدداً پروسه جستجو برای یافتن یک فرمانده تازه جهت هدایت ملی‌پوشانشان را استارت بزنند.

گتوزو که در زمان حضورش در مستطیل سبز به عنوان بازیکن، آمار 73 بار پوشیدن پیراهن ملی را به ثبت رسانده بود، حرفه مربیگری را از سال 2013 آغاز نمود و پیش از رسیدن به بالاترین جایگاه در تیم ملی کشورش، در تیم‌های باشگاهی متعددی تفکرات تاکتیکی خود را پیاده‌سازی کرده است. در سوابق کاری این مرد ایتالیایی، سابقه مدیریت فنی تیم‌هایی نظیر سیون، پالرمو، اوفی کرت، پیزا، میلان، ناپولی، والنسیا، المپیک مارسی و همچنین هایدوک اشپلیت به چشم می‌خورد.

انتهای پیام/