احتمال تغییر نام لیگ برتر به تنگه هرمز

به گزارش ایلنا، یکی از تبعات جنگ تحمیلی علیه ایران، تعطیلی اجباری مسابقات لیگ برتر بود. این تعطیلی وارد دومین ماه خود شده و در این مدت تحولاتی رخ داده که اتفاقات و حوادث متعددی به دنبال داشته است. یکی از مهمترین مسائل جنگ در تنگه هرمز خلاصه شد. گذرگاهی حیاتی برای اقتصاد دنیا که حفظ مالکیت ایران بر آن به بخشی از مطالبات مردمی در این هفته‌ها تبدیل شده است.

حالا نیز پیشنهادی برای استفاده از عنوان "تنگه هرمز" برای نامگذاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ارائه شده. البته این پیشنهاد به صورت غیررسمی بوده ولی استقبال وزیر ورزش و جوانان را به همراه داشته است. در حاشیه مراسم تشییع شهید تنگسیری، خبرنگاران در مواجهه با احمد دنیامالی این موضوع را مطرح کردند و وزیر نیز پاسخ داد: «پیشنهاد خوبی است، پیگیری می‌کنم.»

نامگذاری مسابقات سطح اول فوتبال ایران به فراخور شرایط کشور تغییراتی داشته است. این رقابت‌ها پیش از این و دوران پس از جنگ هشت ساله مقابل عراق (دهه 70 و 80) با عنوان "لیگ آزادگان" برگزار شد و پس از آن به "جام خلیچ فارس" تغییر نام داد. حالا نیز عنوان "تنگه هرمز" برایش پیشنهاد شده است.

گفتنی است بیست و پنجمین دوره لیگ برتر وارد هفته بیست و سوم خود شده بود که با شروع جنگ، این مسابقات به حالت تعلیق در آمد. حالا در شرایطی که برنامه ریزی برای ازسرگیری آن در حال انجام است باید دید طی روزهای آینده این پیشنهاد در قالب طرح رسمی مطرح می‌شود یا خیر.

