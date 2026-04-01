ستارگان خاموش: بزرگترین غایبان جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، روبرت لواندوفسکی، ستاره خط حمله لهستان و یکی از برجسته‌ترین گلزنان 15 سال گذشته دنیای توپ و تور، در لیست ستارگان غایب فستیوال جهانی 2026 که در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، قرار گرفت.

این ماشین گلزنی 37 ساله باشگاه بارسلونا با اندوخته 89 گل در رده ملی، در جدال نهایی پلی‌آف که روز سه‌شنبه در شهر استکهلم به انجام رسید، از جلوگیری از باخت 3 بر 2 یارانش در برابر تیم ملی سوئد عاجز ماند. این بازیکن که فتح 10 جام بوندس‌لیگا (دو عنوان به همراه دورتموند و هشت جام متوالی با پیراهن بایرن مونیخ) و همچنین دو تاج‌گذاری در لالیگا با کاتالان‌ها را در ویترین افتخاراتش می‌بیند، به احتمال فراوان پایان دوران حضورش در رویدادهای کلان ملی را تجربه کرده است.

در بخش زیر به بررسی شرایط شش ستاره نامدار می‌پردازیم که از رسیدن به دور نهایی مسابقات تابستان پیش رو جا ماندند.

جانلوئیجی دوناروما (تیم‌های منچسترسیتی و ایتالیا)

از زمان جابجایی 26میلیون پوندی این سنگربان از پاریس به انگلیس در ماه سپتامبر (که بلافاصله پس از نقش‌آفرینی او در فتح لیگ قهرمانان اروپا با پیراهن پاری سن ژرمن رخ داد)، وی همواره در زمره برترین گلرهای فصل جاری لیگ برتر جزیره جای داشته است. با وجود اینکه او در مسیر فتح یورو 2020 توسط آتزوری عنوان برترین بازیکن جام را از آن خود کرد، مجدداً از حضور در معتبرترین تورنمنت ملی جهان محروم ماند؛ زیرا لاجوردی‌پوشان در روز سه‌شنبه و در ماراتن ضربات پنالتی با حساب 4 به 1 تسلیم بوسنی و هرزگوین شدند.

سرهو گیراسی (تیم‌های بوروسیا دورتموند و گینه)

این مهاجم زهرآگین با ثبت آمار خیره‌کننده 62 بار گلزنی در رقابت‌های بوندس‌لیگا در طول سه فصل گذشته، جایگاه خود را در میان برترین مهاجمان حال حاضر دنیا مستحکم نموده است. افزون بر این، در رقابت‌های فصل 2024-25 چمپیونزلیگ، هیچ بازیکنی نتوانست از رکورد 13 گل زده وی عبور کند. با تمام این تفاسیر، جای خالی او در جام جهانی حس خواهد شد؛ چرا که نماینده کشور گینه در مرحله ابتدایی انتخابی قاره سیاه، از مجموع 10 دیدار تنها به چهار پیروزی دست یافت و با ایستادن در پله چهارم جدول گروهی، با مسابقات وداع کرد.

خویچا کواراتسخلیا (تیم‌های پاری سن ژرمن و گرجستان)

این ستاره گرجی در فصل پیشین نقش پررنگی در تاج‌گذاری پاری سن ژرمن در قاره سبز ایفا نمود و در جریان برتری قاطع 5 بر 0 در مسابقه پایانی برابر اینترمیلان موفق به گلزنی شد. افزون بر این، نام وی در لیست نهایی توپ طلای سال 2025 در رتبه دوازدهم جای گرفت. با این حال، تیم ملی گرجستان در مسیر انتخابی جام جهانی عملکرد بسیار ضعیفی را به نمایش گذاشت و در گروه سختی که تیم‌های اسپانیا، ترکیه و بلغارستان در آن حضور داشتند، به کسب تنها سه امتیاز بسنده کرد.

روبرت لواندوفسکی (تیم‌های بارسلونا و لهستان)

این بازیکن در رقابت‌های جام جهانی 2018 بازوبند کاپیتانی عقاب‌های سپید را بر بازو می‌بست، اما در خاک روسیه پایش به گلزنی باز نشد و یارانش در انتهای جدول گروه جای گرفتند. وی با گذشت چهار سال و در مسابقات قطر فرم مطلوب‌تری را ارائه داد و با زدن دو گل، نقش مهمی در صعود لهستان به مرحله یک‌هشتم نهایی پیش از باخت برابر خروس‌ها ایفا کرد. در مسیر راه‌یابی به مسابقات 2026، او چهار بار در دیدارهای گروه G دروازه رقبا را گشود، ولی تیم ملی کشورش با فاصله‌ای سه امتیازی پشت سر لاله‌های نارنجی در مکان سوم ایستاد و نهایتاً در بازی روز سه‌شنبه نیز در برابر سوئدی‌ها زانو زد.

ویکتور اوسیمن (تیم‌های گالاتاسرای و نیجریه)

این مهاجم توانمند پیش از ملحق شدن به جمع زرد و قرمزهای استانبول، تأثیر بسزایی در فتح اسکودتو توسط ناپولی در سال 2023 داشت. وی در فصل سپری شده توانست با به ثمر رساندن 26 گل در 30 مسابقه، سند قهرمانی گالاتاسرای در سوپرلیگ ترکیه را امضا کند. عقاب‌های فوق‌سبز در دور نخست مرحله گروهی از مجموع 10 پیکار خود به پنج نتیجه مساوی دست یافتند و تنها با یک امتیاز کمتر از آفریقای جنوبیِ صدرنشین در رده دوم جای گرفتند، ولی بخت دوباره‌ای در دیدارهای پلی‌آف به دست آوردند. در شرایطی که اوسیمن از زمین بازی بیرون رفته بود، تیم ملی نیجریه در ماراتن پنالتی‌ها مغلوب جمهوری دموکراتیک کنگو شد و رویای حضور در جام جهانی بر باد رفت.

دومینیک سوبوسلای (تیم‌های لیورپول و مجارستان)

طراح حملات لیورپول و تیم ملی مجارستان، در طول فصل جاری عملکرد درخشانی را از خود بر جای گذاشته و شوت‌های از راه دور زیبایی را به تور دروازه حریفان چسبانده است. با این وجود، غیبت او در جام جهانی قطعی است؛ زیرا یارانش در مسابقه پایانی دور گروهی نتوانستند از برتری $2$ بر $1$ خود در برابر جمهوری ایرلند محافظت کنند. تیم ایرلند با زدن دو گل در دقایق پایانی و وقت‌های اضافه، سهمیه حضور در پلی‌آف را به چنگ آورد و حکم حذف مجارها را صادر کرد.

دیگر جاماندگان مطرح

اگرچه فستیوال بزرگ جام جهانی در طول ماه‌های ژوئن و جولای یک ضیافت تمام‌عیار فوتبالی را رقم خواهد زد، اما چهره‌های شاخص دیگری نیز از این رویداد جا مانده‌اند که نام‌هایی چون یان اوبلاک (باشگاه اتلتیکو مادرید و تیم ملی اسلوونی)، میلوش کرکز (باشگاه لیورپول و تیم ملی مجارستان)، نیکولا میلنکوویچ (باشگاه ناتینگهام فارست و تیم ملی صربستان)، ویلی اوربان (باشگاه لایپزیش و تیم ملی مجارستان)، اولا آینا (باشگاه ناتینگهام فارست و تیم ملی نیجریه)، ساندرو تونالی (باشگاه نیوکاسل و تیم ملی ایتالیا) و همچنین برایان امبومو (باشگاه منچستر یونایتد و تیم ملی کامرون) در میان آن‌ها به چشم می‌خورد.

ترکیب نمادین بازماندگان از فستیوال جهانی

