به گزارش ایلنا، لاجوردی‌پوشان ایتالیا که پیش از این در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات پلی‌آف برای صعود به جام جهانی 2026 در کشورهای ایالات متحده، کانادا و مکزیک، موفق شده بودند با حساب 2-0 از سد ایرلند شمالی عبور کنند، در مصاف شب گذشته خود مقابل بوسنی و هرزگوین ابتدا با ضربه دقیق مویزه کین از حریف پیش افتادند. با این وجود، دریافت کارت قرمز توسط الساندرو باستونی، مسیر و جریان این رقابت را به کلی تغییر داد.

به دنبال گلزنی تاباکوویچ که کار را به تساوی کشاند، جدال دو تیم به وقت‌های اضافه و در نهایت به ضیافت پنالتی‌ها کشیده شد؛ جایی که نمایندگان بالکان به برتری دست یافتند و در سمت مقابل، فرانچسکو پیو اسپوزیتو به همراه برایان کریستانته در گل کردن ضربات خود ناکام ماندند.

در همین راستا، گابریله گراوینا به عنوان سکاندار فدراسیون فوتبال ایتالیا، اذعان داشت که درخواست تداوم حضور جنارو گتوزو و جانلوئیجی بوفون در کادر هدایت تیم ملی را مطرح کرده است، هرچند که شرایط پیرامون این موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

جانلوئیجی بوفون در کنفرانس مطبوعاتی پس از اتمام مسابقه اظهار داشت: «اکنون در لحظه بسیار حساسی قرار داریم و نیازمند زمان کافی جهت انجام بررسی‌ها و ارزیابی‌های دقیق هستیم. کاملا روشن است که فصل مسابقات در ماه ژوئن خاتمه می‌یابد، در نتیجه تا فرا رسیدن آن زمان، منطقی و عادلانه است که ما همچنان در خدمت فدراسیون، شخص رئیس و تمامی افرادی باشیم که به ما اطمینان نمودند.»

ساختار فوتبال در سرزمین چکمه، به دنبال ناکامی در رسیدن به سه دوره پیاپی جام جهانی و درگیر شدن با معضلات متعدد در رده باشگاهی، در گردابی از بحران فرو رفته است که چشم‌پوشی از آن کار بسیار سختی به شمار می‌رود.

با تمام این اوصاف، حداقل در تقابل دیشب و پس از تقلیل یافتن ترکیب تیم به 10 نفر، شاگردان آتزوری یک حس جنگجویانه حقیقی را به نمایش گذاشتند و حتی شانس‌هایی برای رسیدن به برد و فرار از شکست نیز خلق کردند.

بوفون در واکنش به تعریف و تمجیدهای مطبوعات ایتالیا بیان کرد: «چنانچه شما احساس کرده‌اید که شرایط رو به تغییر و بهبود است، من واقعا خوشحال می‌شوم، زیرا این امر جزو همان اهدافی بود که برای خودمان ترسیم کرده بودیم؛ اما کاملا مبرهن است که مقصود اصلی ما راه‌یابی به مسابقات جام جهانی بود.

این مسئله به شدت آزاردهنده است و این خطر را به همراه دارد که قدرت تفکر شفاف را از ما بگیرد، به همین خاطر من صحبت‌هایم را در همین نقطه متوقف می‌کنم. ما تا فرا رسیدن ماه ژوئن در اینجا حضور خواهیم داشت و پس از آن بررسی می‌کنیم که در ادامه چگونه باید با کلیت این موضوع روبرو شویم.»

