به گزارش ایلنا، تلاش‌های خارج از چارچوب و رفتارهای دور از اخلاق ورزشی لاجوردی‌پوشان هیچ ثمری نداشت تا تیم ملی ایتالیا در کمال ناباوری برای سومین دوره متوالی از رسیدن به رقابت‌های جام جهانی باز بماند.

در مسابقه حساس و تعیین‌کننده پلی‌آف که در خاک بوسنی برگزار شد، سرنوشت صعود به ضربات پنالتی کشیده شد و آتزوری در این ماراتن نفس‌گیر مغلوب میزبان خود شد.

نقطه اوج حواشی و تنش‌ها در این ضربات، حرکات عجیب و جنجال‌آفرین جانلوئیجی دوناروما بود. استارت این درگیری‌ها از جایی زده شد که سباستیانو اسپوزیتو نتوانست ضربه اول ایتالیایی‌ها را به گل تبدیل کند. درست در لحظاتی که نیکولا واسیلی، سنگربان 30 ساله تیم ملی بوسنی، غرق در شادیِ مهار این توپ بود، دوناروما با حرکتی پنهانی و به دور از چشم سایرین، خود را به درون دروازه حریف رساند و برگه یادداشت واسیلی را ربود.

این یادداشت که حاوی اطلاعات حیاتی درباره اسامی پنالتی‌زنان ایتالیا و مسیرهای احتمالی شوت‌زنی آن‌ها بود، پس از این کشمکش به شدت مخدوش شد، چرا که سنگربان ایتالیا به وضوح سعی داشت آن را کاملاً مچاله کرده و از بین ببرد.

با این حال، دروازه‌بان بوسنی در نهایت توانست برگه آسیب‌دیده خود را از چنگ او خارج کند. این رفتار زننده باعث شد تا کلمنت تورپن، قاضی میدان، برای کنترل اوضاع و آرام کردن شرایط شخصاً وارد عمل شود؛ ضمن اینکه لئوناردو بونوچی نیز مجبور شد دروازه‌بان تیمش را به عقب هدایت کند.

با وجود این اقدام غیرورزشی، دوناروما که پیش‌تر یک اخطار دریافت کرده بود، با خوش‌شانسی محض از دریافت کارت زرد دوم نجات یافت.

پس از پایان ضربات و مسجل شدن صعود تاریخی و معجزه‌وار بوسنیایی‌ها به جام جهانی، حواشی گلر پرحاشیه ایتالیا همچنان ادامه یافت. دوناروما بار دیگر در مرکز تنش‌ها قرار گرفت و با چند تن از بازیکنان تیم رقیب درگیر شد.

در این صحنه، لئوناردو بونوچی که در قامت مربی روی نیمکت تیمش حضور دارد، با سرعت وارد مهلکه شد و با بیرون کشیدن فیزیکی دوناروما از مرکز درگیری‌ها، به این قائله جنجالی خاتمه داد.

