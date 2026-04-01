صعود تاریخی بوسنی در ضربات پنالتی
تکرار تراژدی: ایتالیا جام جهانی را از دست داد
تیم ملی ایتالیا برای سومین دوره متوالی از رسیدن به جام جهانی بازماند و اینبار در پلیآف برابر بوسنی و هرزگوین در ضربات پنالتی شکست خورد.
به گزارش ایلنا، در شبی تلخ برای فوتبال ایتالیا، قهرمان چهار دوره جام جهانی بار دیگر از رسیدن به بزرگترین تورنمنت ملی جهان بازماند. این تیم که پیشتر در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ نیز از صعود بازمانده بود، اینبار مقابل بوسنی و هرزگوین، تیمی با رتبه ۷۱ جهان، در ضربات پنالتی تسلیم شد تا ناکامی تاریخی خود را تکمیل کند.
ایتالیا بازی را امیدوارکننده آغاز کرد و خیلی زود با گل مویزه کین پیش افتاد، اما یک خطای خشن از الساندرو باستونی در آستانه پایان نیمه نخست، منجر به اخراج او شد تا جریان مسابقه کاملاً تغییر کند. از آن لحظه، شاگردان جنارو گتوزو مجبور شدند بخش زیادی از بازی را با یک بازیکن کمتر دنبال کنند.
با وجود برتری عددی، بوسنی تا دقایق پایانی موفق به گلزنی نشد. این تیم از ۲۱ موقعیت خود در ۷۸ دقیقه ابتدایی بهرهای نبرد، اما سرانجام هریس تاباکوویچ، مهاجم تعویضی، روی یک صحنه شلوغ در محوطه جریمه گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی به وقتهای اضافه کشیده شود.
در ادامه، تلاش دو تیم در وقتهای اضافه ثمری نداشت و کار به ضربات پنالتی کشید. در این مرحله، فرانچسکو پیو اسپوزیتو نخستین پنالتی ایتالیا را به شکل عجیبی به بالای دروازه زد و برایان کریستانته نیز ضربه خود را به تیرک کوبید. در سوی مقابل، بازیکنان بوسنی عملکرد کمنقصی داشتند و در نهایت کریم آلاجبگوویچ، بازیکن جوان این تیم، با گل کردن ضربه خود صعود بوسنی به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرد.
این شکست در حالی رقم خورد که ایتالیا حتی پس از ۱۰ نفره شدن نیز موقعیتهایی برای افزایش اختلاف داشت، اما بیدقتی مهاجمان، بهویژه از دست رفتن یک موقعیت تکبهتک توسط کین، فرصت را از این تیم گرفت. در سوی دیگر، جانلوئیجی دوناروما بارها با واکنشهای خود تیمش را در بازی نگه داشت، اما در ضربات پنالتی نتوانست ناجی ایتالیا باشد.
در همین حال، اخراج باستونی بهعنوان اتفاق مهم مسابقه شناخته میشود؛ خطایی که در شرایطی رخ داد که هنوز خطر جدی دروازه ایتالیا را تهدید نمیکرد. این تصمیم، نهتنها تعادل تیم را بر هم زد، بلکه باعث شد گتوزو با تعویضهای تدافعی، رویکرد تیمش را تغییر دهد.
از سوی دیگر، بوسنی با نمایش صبورانه و استفاده از قدرت فیزیکی خود، بهویژه در نبردهای هوایی، توانست فشار را بر خط دفاعی ایتالیا افزایش دهد. ادین ژکو، مهاجم باتجربه این تیم، همچنان نقش کلیدی در خط حمله داشت و زمینهساز گل تساوی شد.
در نهایت، بوسنی با این پیروزی سهمیه گروه B جام جهانی را به دست آورد و باید در این رقابتها به مصاف کانادا، قطر و سوئیس برود. این در حالی است که ایتالیا، یکی از پرافتخارترین تیمهای تاریخ فوتبال، برای سومین بار پیاپی از حضور در جام جهانی بازمیماند. این ناکامی بدون تردید تبعات سنگینی برای فوتبال این کشور به همراه خواهد داشت.