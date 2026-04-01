نهایی شد: ایتالیا بزرگترین غایب جام جهانی ۲۰۲۶
الساندرو باستونی با اخراج بدموقع همه چیز را برای ایتالیا خراب کرد تا بوسنی در دقایق پایانی به گل تساوی برسد. در ضربات پنالتی ایتالیاییها افتضاح بودند و 4-1 باختند تا برای سومین دوره پیاپی به جام جهانی نرسند.
به گزارش ایلنا، ورزشگاه بیلبینو پولیه شهر زنیتسا امشب شاهد نبردی بود که بیشتر به یک جنگ گلادیاتوری شباهت داشت تا مسابقه فوتبال. ایتالیا که با توپ پر آمده بود، خیلی زود در دقیقه ۱۵ روی اشتباه وحشتناک واسیلی، دروازهبان بوسنی و تیزهوشی نیکولو بارلا، توسط مویز کین به گل رسید. کین که در ششمین بازی متوالی برای تیم ملی گلزنی میکرد، امید را در دل تیفوسیها زنده کرد، اما این تازه آغاز ماجرا بود.
نقطه عطف بازی در دقیقه ۴۱ رقم خورد. الساندرو باستونی با یک اشتباه محاسباتی، میمیچ را در موقعیت تکبهتک سرنگون کرد و کلمنت تورپن بدون درنگ کارت قرمز را مقابل چشمان مدافع اینتر گرفت. از این لحظه به بعد، ایتالیا به لاک دفاعی رفت و جیجی دوناروما با مهارهای استثناییاش (۹ سیو در کل بازی) یک تنه مقابل سیل حملات بوسنی ایستادگی کرد.
فشار خردکننده شاگردان باربارز سرانجام در دقیقه ۷۹ جواب داد. روی نفوذ ددیچ و ضربه سر ادین ژکو، دوناروما باز هم واکنش نشان داد اما حارث توباکوویچ روی ریباند کار را تمام کرد تا بازی به وقتهای اضافه کشیده شود. در وقتهای اضافه، جنجال به اوج رسید. محرموویچ با خطایی خشن پالسترا را متوقف کرد اما تورپن در کمال ناباوری فقط به کارت زرد بسنده کرد تا خشم نیمکت ایتالیا و گتوزو برانگیخته شود.
با پایان ۱۲۰ دقیقه ماراتن نفسگیر، کار به ضربات بیرحم پنالتی کشید اما ایتالیاییها یکی پس از دیگری لرزیدند. فرانچسکو پیو اسپوزیتو توپ را به آسمان کوبید و برایان کریستانته با شوتی سهمگین تیر دروازه را به لرزه درآورد تا آه از نهاد میلیونها ایتالیایی بلند شود. در سمت مقابل، بوسنیاییها با خونسردی تمام ضربات خود را تبدیل به گل کردند و در نهایت اسمیر بایرکتارویچ با فریب دادن دوناروما، تیر خلاص را شلیک کرد.
بوسنی با این پیروزی تاریخی مسافر جام جهانی ۲۰۲۶ شد و ایتالیا، قهرمان سابق جهان، حالا باید با واقعیتی تلخ روبرو شود: دوازده سال دوری از جام جهانی. سارایوو و زنیتسا امشب تا صبح بیدار خواهند ماند تا صعود قهرمانانشان را جشن بگیرند، در حالی که در رم و میلان، سکوتی مرگبار حکمفرماست. فوتبال ایتالیا امشب در جهنم بالکان سوخت تا حسرت حضور در جام جهانی برای آنها دوازده ساله شود.