نبرد سرنوشت در سرمای بالکان؛ ایتالیا برای بلیت جام جهانی میجنگد
تیمهای ملی بوسنی و ایتالیا امشب در دیداری حساس در فینال پلیآف اروپا مقابل هم قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا، نبرد سرنوشتساز شامگاه سهشنبه که در ورزشگاه شهر زنیتسا برگزار خواهد شد، تکلیف یکی از بلیتهای پرواز به مسابقات جام جهانی 2026 را مشخص خواهد کرد. آتزوری که پیش از این 4 بار بر بام فوتبال دنیا ایستاده است، تلاش میکند تا طلسم نحس عدم حضورش در جام جهانی را که از سال 2014 گریبانگیرشان شده، باطل کند.
شاگردان لاجوردیپوش در دور پیشین موفق شدند با غلبه 2-0 بر ایرلند شمالی، اندکی از بار سنگین استرسهای خود بکاهند؛ دیداری که در آن شلیک تماشایی ساندرو تونالی گره کار را باز کرد و در ادامه، مویزه کین حاشیه امنیت لاجوردیپوشان را دو برابر کرد
با تمام این تفاسیر، کابوس کنار رفتنهای دراماتیک برابر تیمهای ملی سوئد در سال 2018 و مقدونیه شمالی در رقابتهای 2022، همچنان روح و روان کادر تیمی و عاشقان فوتبال در شبهجزیره را میآزارد. اکنون مردان تحت فرمان گتوزو ناچارند در اتمسفری ملتهب و به دور از خانه، از این سد پایانی نیز عبور کنند.
در آن سوی میدان، تیم ملی بوسنی و هرزگوین که در جایگاه 71 ردهبندی فدراسیون جهانی قرار دارد، با یک برد روحیهافزا در ضربات مرگبار پنالتی مقابل ولز، پا به این آوردگاه گذاشته است. این تیم در مصاف قبلی خود، با وجود دریافت گل زودهنگام، تسلیم نشد و با به نمایش گذاشتن شخصیتی مستحکم، در میان فشار خردکننده تماشاگران حاضر در کاردیف جان سالم به در برد.
جالب اینجاست که بوسنیاییها نیز دقیقاً مشابه رقیب نامدار خود، از سال 2014 طعم حضور در جام جهانی را نچشیدهاند و همین امر، عطش آنها را برای رقم زدن یک شگفتی عظیم به شدت افزایش داده است.
اگرچه روی کاغذ و با بررسی سطح فنی نفرات، کفه ترازو به سود لاجوردیپوشان که در رده 13 رنکینگ جهانی جا خوش کردهاند سنگینی میکند، اما برگزاری مسابقه در خاک بوسنی، همراه با سرمای استخوانسوز و بارش احتمالی برف، در کنار تشویقهای بیامان هواداران میزبان و استرس ناشی از تکحذفی بودن این رویداد، معادلات را کاملاً پیچیده و مبهم ساخته است.
افزون بر این، نباید فراموش کرد که مهرههای باتجربهای همچون ادین ژکو در ترکیب میزبان، هر لحظه قادرند سرنوشت بازی را تغییر دهند. در نقطه مقابل، آمادگی بالای مویزه کین که اخیراً آمار منحصربهفردی را به نام خود سند زده، به عنوان یکی از وزنههای کلیدی ایتالیاییها به شمار میرود.
روی هم رفته، تفاوت سطح کلاس فوتبال دو کشور کاملاً مشهود به نظر میرسد، اما فاکتورهای محیطی ممکن است مسیر پیروزی را برای آتزوری بسیار ناهموار سازند. با یک ارزیابی واقعبینانه، برتری $2$ بر $1$ به نفع ایتالیا محتملترین سناریو ارزیابی میشود، هرچند که بروز یک اتفاق دور از انتظار نیز در این مسابقه غیرممکن نخواهد بود.
در خصوص آرایش نفرات ابتدایی دو تیم در زمین، پیشبینیها به این شرح است:
یازده مرد احتمالی در ترکیب بوسنی و هرزگوین:
واسیلی، ددیچ، موهارموویچ، کاتیچ، کولاشیناچ، ممیچ، طاهیروویچ، شونیچ، آلایبگوویچ، دمیروویچ و ژکو.
آرایش احتمالی شاگردان ایتالیا:
دوناروما؛ مانچینی، باستونی، کالافیوری، لوکاتلی، پولیتانو، تونالی، بارلا، دیمارکو، رتگی و کین.