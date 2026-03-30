به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی در آستانه دومین دیدار دوستانه تیم ملی ایران در فیفادی مارس مقابل کاستاریکا اظهار داشت: پس از بازی پرفشار برابر نیجریه زمان کمی برای ریکاوری و تمرین تاکتیکی داشتیم. در اردویی که دو مسابقه سنگین برگزار می‌شود باید مراقب فشار تمرینات بود تا احتمال آسیب‌دیدگی بازیکنان افزایش پیدا نکند.

او افزود: بسیاری از بازیکنان پس از وقفه‌ای که در تمرینات به وجود آمد، تنها تمرینات انفرادی انجام داده بودند و سپس سفر طولانی به آنتالیا را تجربه کردند. به همین دلیل لازم است همه جوانب را در نظر بگیریم تا ریسک مصدومیت کاهش پیدا کند.

سرمربی تیم ملی درباره حریف پیش‌رو گفت: کاستاریکا یکی از تیم‌های باسابقه و قدرتمند منطقه آمریکای مرکزی و شمالی است. اینکه این تیم به جام جهانی صعود نکرده به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست. آنها تیمی منظم و سخت‌کوش هستند و در بازی با اردن هم نشان دادند توانایی بازگشت به مسابقه را دارند.

قلعه‌نویی همچنین به تغییرات اخیر در کادر فنی کاستاریکا اشاره کرد و گفت: اضافه شدن چند بازیکن جوان باعث شده شکل بازی این تیم متفاوت شود. معمولاً بازی با تیم‌هایی که در حال بازسازی هستند سخت‌تر است، چون برای اثبات توانایی‌های خود وارد میدان می‌شوند.

او در پایان درباره بازی با نیجریه عنوان کرد: در آن مسابقه برخی نقاط ضعف تیم مشخص شد، اما در مجموع عملکرد قابل قبولی داشتیم. هدف ما از این دیدارهای تدارکاتی شناخت نقاط ضعف، تقویت نقاط قوت و ایجاد هماهنگی بیشتر برای آماده‌سازی تیم جهت حضور در جام جهانی است.

