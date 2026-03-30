خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دعوت از سرمربیان لیگ برتر برای بررسی شرایط ازسرگیری مسابقات

کد خبر : 1767308
لینک کوتاه کپی شد.

پس از تصمیم برای ادامه لیگ برتر، سازمان لیگ قصد دارد در نشستی با سرمربیان تیم‌ها درباره وضعیت تمرینی و آمادگی بازیکنان پیش از شروع دوباره مسابقات گفت‌وگو کند.

به گزارش ایلنا،  پس از برگزاری جلسه‌ای میان مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با مدیران عامل دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، تصمیم بر ادامه رقابت‌های لیگ برتر گرفته شد. در همین راستا مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که مسابقات به‌زودی به صورت متمرکز از سر گرفته می‌شود و نامه‌ای نیز برای باشگاه‌های لیگ برتری ارسال شده تا تمرینات خود را آغاز کنند.

با توجه به اینکه ادامه لیگ برتر احتمالاً در شرایطی متفاوت برگزار خواهد شد، سازمان لیگ در نظر دارد دیدگاه‌های سرمربیان تیم‌ها را درباره وضعیت تمرینی و آمادگی جسمانی بازیکنان جویا شود.

بر همین اساس گفته می‌شود مسئولان سازمان لیگ قصد دارند از 16 سرمربی تیم‌های لیگ برتری دعوت کنند تا در نشستی مشترک حضور پیدا کرده و نظرات خود را درباره شرایط تمرینی و آمادگی بازیکنان در صورت ادامه مسابقات مطرح کنند.

زمان دقیق برگزاری این جلسه هنوز مشخص نشده و احتمال دارد در روزهای آینده اطلاع‌رسانی بیشتری در این باره انجام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار