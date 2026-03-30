دعوت از سرمربیان لیگ برتر برای بررسی شرایط ازسرگیری مسابقات

به گزارش ایلنا، پس از برگزاری جلسه‌ای میان مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با مدیران عامل دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، تصمیم بر ادامه رقابت‌های لیگ برتر گرفته شد. در همین راستا مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که مسابقات به‌زودی به صورت متمرکز از سر گرفته می‌شود و نامه‌ای نیز برای باشگاه‌های لیگ برتری ارسال شده تا تمرینات خود را آغاز کنند.

با توجه به اینکه ادامه لیگ برتر احتمالاً در شرایطی متفاوت برگزار خواهد شد، سازمان لیگ در نظر دارد دیدگاه‌های سرمربیان تیم‌ها را درباره وضعیت تمرینی و آمادگی جسمانی بازیکنان جویا شود.

بر همین اساس گفته می‌شود مسئولان سازمان لیگ قصد دارند از 16 سرمربی تیم‌های لیگ برتری دعوت کنند تا در نشستی مشترک حضور پیدا کرده و نظرات خود را درباره شرایط تمرینی و آمادگی بازیکنان در صورت ادامه مسابقات مطرح کنند.

زمان دقیق برگزاری این جلسه هنوز مشخص نشده و احتمال دارد در روزهای آینده اطلاع‌رسانی بیشتری در این باره انجام شود.

انتهای پیام/