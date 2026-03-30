به گزارش ایلنا، فردا شب، استادیوم شهر زنیتسا کانون توجهات فوتبال اروپا خواهد بود؛ جایی که نبرد نهایی پلی‌آف برای تصاحب بلیت جام جهانی 2026 میان بوسنی و ایتالیا برگزار می‌شود. اما پیش از آغاز این فینال نفس‌گیر، تصمیم کمیته داوران یوفا برای سپردن سکان قضاوت این دیدار به کلمنت تورپن، موجی از دلهره و یادآوری خاطرات سیاه را در اردوی لاجوردی‌پوشان به راه انداخته است.

برای کشوری که تلخی غیبت در دو فستیوال قبلی فوتبال جهان را با تمام وجود چشیده، نام این داور فرانسوی نماد یک تراژدی تمام‌عیار است. هواداران آتزوری هرگز شب شوم 24 مارس 2022 در ورزشگاه رنزو باربرای شهر پالرمو را از یاد نخواهند برد؛ همان مسابقه‌ای که با سوت تورپن آغاز شد و با شوت ویرانگر الکساندر تراکوفسکی در دقایق پایانی، حکم حذف ناباورانه ایتالیا برابر مقدونیه شمالی و بازماندن از پرواز قطر را امضا کرد.

یوفا برای این دوئل سرنوشت‌ساز، یک کادر داوری عمدتاً فرانسوی را مأمور کرده است. نیکولا دانوس و بنژامن پاژ روی خطوط کناری به تورپن کمک خواهند کرد و در اتاق حساس ویدئوچک (VAR) نیز ژروم بریزار به همراه دستیارش ویلی دلاژو مستقر می‌شوند. تنها وصله ناجور این تیم فرانسوی، خوزه ماریا سانچس اسپانیایی است که وظایف داور چهارم را بر عهده خواهد داشت.

با وجود سایه سنگین فاجعه مقدونیه، نگاهی دقیق‌تر به تاریخچه قضاوت‌های تورپن برای ایتالیا، روزنه‌های امیدی را نیز نمایان می‌کند. در 5 مسابقه‌ای که او قضاوت دیدارهای آتزوری را بر عهده داشته، کفه ترازوی پیروزی‌ها سنگین‌تر است. ایتالیایی‌ها موفق شده‌اند در 3 دیدار (مقابل اروگوئه در یک تقابل دوستانه، برابر لهستان در چهارچوب لیگ ملت‌ها و یکی از دیدارهای مرحله مقدماتی جام جهانی) با برد از زمین خارج شوند؛ ضمن اینکه در تمام این 3 پیروزی، دروازه آن‌ها بسته مانده و کلین‌شیت کرده‌اند.

حالا باید دید در جو ملتهب ورزشگاه زنیتسا، آیا ارواح سرگردان و خاطرات تلخ پالرمو بار دیگر گریبان‌گیر شاگردان اسپالتی می‌شود، یا آمار مثبت کلین‌شیت‌ها با قضاوت تورپن، مسیر صعود آن‌ها را هموار خواهد کرد. در فوتبال، مرز میان خوش‌یمنی و بدیمنی گاهی به باریکی یک سوت داور است.

