به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی قلی‌زاده درباره دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیجریه، اظهار داشت: بازی خوبی بود اما به خاطر وضعیت جنگی، نیمی از بچه‌ها در شرایط بازی نبوده و حتی تمرینات خوبی هم نداشتند. در مجموع به چنین بازی‌هایی حتی خیلی زودتر از این‌ها نیاز داشتیم زیرا جام جهانی شرایط خاصی دارد و تیم‌های خیلی خوبی در آن هستند.

وی افزود: چنین بازی‌هایی خیلی به ما کمک می‌‌کند. از دیدار با نیجریه، نکات خیلی خوبی درآمد چه در فاز هجومی و چه در فاز دفاعی. در کل بازی خوبی بود و امیدوارم دیدار با کاستاریکا هم خوب باشد تا بتوانیم روی نکاتی که می‌خواهیم کار کنیم.

وینگر تیم ملی درباره اهمیت اردوی آنتالیا و لزوم استفاده از تک تک لحظات آن برای بالا بردن پرچم ایران، عنوان کرد: در جام جهانی مهم‌ترین بازی‌های دنیا انجام می‌شود و بزرگ‌ترین تیم‌های جهان در آن حضور دارند. خود من ۲ دوره افتخار همراهی تیم ملی را داشتم. هرچند در جام جهانی روسیه عضوی از فهرست ۲۳ نفره نبودم اما در کنار تیم حضور داشتم. در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بازی کردم و فهمیدم شرایط جام جهانی خیلی فرق می‌کند.

قلی‌زاده خاطرنشان کرد: باید در بهترین شرایط آمادگی وارد جام جهانی شویم زیرا بازی‌ها خیلی بزرگ و حساس است. به همین دلیل باید شرایطی رقم بخورد تا همه بچه‌ها به آمادگی خوبی برسند و بتوانیم در جام جهانی سربلند باشیم‌.

وی درپاسخ به این سوال که امیر قلعه‌نویی در این اردو روی اهمیت "وطن" خیلی تاکید کرده و به عنوان یک بازیکن ملی‌پوش، این واژه برای خودش چه قدر اهمیت دارد، توضیح داد: همه ما ایرانی هستیم و وطن برای ما خیلی مهم است‌. هرکاری هم انجام می‌دهیم و در هر تورنمنت و بازی دوستانه‌ای که شرکت می‌کنیم، تنها هدف‌مان موفقیت وطن و ایران عزیزمان است. امیدوارم بتوانیم با خوب کار کردن، دل مردم را شاد کنیم.

بازیکن تیم ملی درباره دیدار با کاستاریکا، عنوان کرد: شناخت خاصی از این تیم ندارم اما کادرفنی این تیم را آنالیز خواهد کرد و شناخت بیشتری به دست می‌آوریم‌.

