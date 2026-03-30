آمادگی کاستاریکا برای دیدار دوستانه با ایران در ترکیه

به گزارش ایلنا، تیم ملی کاستاریکا در حالی دومین دیدار دوستانه خود در ترکیه را پشت سر خواهد گذاشت که این‌بار مقابل تیم ملی ایران قرار می‌گیرد. فدراسیون فوتبال این کشور با انتشار گزارشی، جزئیاتی از تمرینات شاگردان فرناندو باتیستا را ارائه داد.

طبق این گزارش، بازیکنان صبح تمرینات بدنسازی را در دو گروه پشت سر گذاشتند و عصر از ساعت ۵:۳۰ راهی زمین تمرین شدند تا کارهای تاکتیکی و برنامه‌های هجومی را زیر نظر کادر فنی دنبال کنند.

ماتیاس فرناندس، مربی بدنساز کاستاریکا، درباره روند تمرینات گفت: پس از دیدار با اردن، برای بازیکنان اصلی جلسات ریکاوری شامل کریوتراپی، حمام سرد و گرم و تمرینات حرکتی در نظر گرفته شد، در حالی‌که سایر بازیکنان تمرینات تاکتیکی و هجومی انجام دادند.

او با اشاره به اهمیت حفظ آمادگی جسمانی توضیح داد که بسیاری از بازیکنان در ناحیه زنجیره عضلانی خلفی دچار کوتاهی هستند و تمرینات ویژه در این اردو با هدف کاهش ریسک مصدومیت طراحی شده است.

فرناندس همچنین با اشاره به فشردگی بازی‌ها گفت تلاش کادر فنی این است که بازیکنان در بهترین وضعیت ممکن قرار داشته باشند تا امکان استفاده کامل از توان فنی تیم فراهم شود.

دیدار دوستانه کاستاریکا و ایران فردا از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

