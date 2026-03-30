پاشازاده: با این شرایط، نتیجه مقابل نیجریه دور از انتظار نبود

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار دوستانه در فروردین 1405 مقابل نیجریه با نتیجه دو بر یک شکست خورد. شکستی که با توجه ادامه جنگ تحمیلی و از نگاه بسیاری از کارشناسان، در شرایط کنونی اهمیت چندانی ندارد. اما تیم ملی نیاز به آماده‌سازی جدی دارد تا با بهترین شرایط در جام جهانی ۲۰۲۶ حاضر شود.

مهدی پاشازاده، مدافع با تجربه و پیشین تیم ملی در خصوص دیدار با نیجریه میگوید: «به نظر من در این شرایط، بازیکنان تمرکز لازم را برای بازی ندارند و حقیقتاً هم حق دارند؛ وقتی عزیزان‌شان زیر بمباران هستند، طبیعی است که نتوانند روی فوتبال تمرکز کنند. در هر حال، بازی تیم ملی با نیجریه نکته خاصی نداشت و بار فنی قابل توجهی در این دیدار دیده نشد. تیم ملی نیجریه تیم خوبی است و ما باید با چنین تیم‌هایی بازی کنیم تا به آمادگی برسیم. با توجه به اینکه تیم ملی تمرینات خاصی نداشت و ذهن بازیکنان به دلیل شرایط جنگی آماده نبود، شکست ۲بریک هم می‌تواند نتیجه قابل قبولی تلقی شود.»

او در خصوص حضور بازیکنان باتجربه و پا به سن گذاشته در تیم ملی که مورد انتقاد کارشناسان نیز قرار گرفته بود، بیان داشت: «تنها مشکل فنی ما به برخی انتقادها برمی‌گردد. یک دوگانگی در تیم ملی وجود دارد؛ از یک‌سو بازیکنان جوانی داریم که باید به تیم ملی تزریق شوند و از سوی دیگر، این موضوع به نگرش کادرفنی بستگی دارد. مثلاً می‌توان یک بازیکن جوان را به خط هافبک اضافه کرد تا در جام ملت‌ها از او استفاده شود. اما برای عملی شدن این موضوع باید دید آیا تیم ملی آمادگی چنین تغییری را دارد یا خیر؛ چه با این کادرفنی و چه با کادرفنی جدید.»

مدافع سابق تیم ملی توضیح داد: «شاید نگرش تیم ملی این باشد که با بازیکنان باتجربه در جام جهانی حاضر شود تا در صورت کسب نتیجه، نام خود را ماندگار کند؛ یا اینکه به سمت استفاده از بازیکنان جوان برای آینده حرکت کند. ما باید برای آینده تیم ملی، انگیزه و برنامه داشته باشیم. تیم ملی زمانی موفق محسوب می‌شود که بتواند از مرحله گروهی صعود کند؛ در غیر این صورت، صرف حضور در جام جهانی موفقیت به حساب نمی‌آید. البته امیدوارم تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ به این موفقیت تاریخی دست یابد.»

پاشازاده در پایان، با اشاره به مشکلات ساختاری فوتبال ایران گفت: «فوتبال ایران بیشترین ضربه را از مشکلات ساختاری می‌خورد. ما عملاً ساختار مشخصی نداریم و از جام جهانی گذشته تا جام جهانی پیش‌رو، نه‌تنها امکانات ورزشی اضافه نکرده‌ایم، بلکه از آنها کاسته‌ایم. ورزشگاه آزادی دو سال است در حال بازسازی است و بسیاری از تیم‌ها حتی زمین تمرین مناسب ندارند. اینها ایرادات اساسی است. شرایط ما شبیه کسی است که وسیله‌ای گرانقیمت خریده اما از عهده هزینه نگهداری آن برنمی‌آید. با این وضعیت، قطعاً فوتبال ایران ضعیف‌تر خواهد شد و نباید انتظار اتفاقات مثبت زیادی داشت.»

