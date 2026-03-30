طوفان زمستانی سد راه ایتالیا؛ گتوزو با چالش تازه روبهرو شد
تیم ملی ایتالیا در آخرین بازی پلیآف صعود به جام جهانی با سرمای شدید، برف سنگین و شرایط جوی سخت مواجه شده
به گزارش ایلنا، کابوس غیبت در دو تورنمنت متوالی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، کوه انگیزهای شده تا لاجوردیپوشان با تمام قوا برای رزرو بلیت جام جهانی ۲۰۲۶ بجنگند و دوباره به جمع غولهای فوتبال دنیا برگردند.
برای شاگردان جنارو گتوزو، این نبرد پلیآف فراتر از یک صعود ساده است؛ این یک ماموریت برای احیای غرور ملی هوادارانی است که هنوز داغ تماشای جام جهانی بدون حضور تیمشان را بر دل دارند.
با این حال، مسیر رستگاری آتزوری از جهنم سرد بوسنی میگذرد. تقابل با تیمی که در خانه و شرایط سخت جوی به یک حریف چغر و بدبدن تبدیل میشود، بهخودیخود دشوار است؛ اما حالا وضعیت آبوهوا این چالش را برای ایتالیاییها به یک بحران واقعی تبدیل کرده است.
در آستانه پرواز کاروان ایتالیا به شهر زنیتسا، کادر فنی با یک کابوس هواشناسی مواجه شد. بارش برف اخیر در این شهر و پیشبینی بارندگی شدید در ساعات آینده، احتمالاً چمن ورزشگاه را به یک باتلاق لغزنده و ناهموار تبدیل خواهد کرد؛ اتفاقی که در فاصله کوتاه تا سوت آغاز بازی، استرس شدیدی به اردوی لاجوردیپوشان تزریق کرده است.
همین شرایط بحرانی باعث شد تا گتوزو دست به تغییرات فوری و رادیکال در برنامه آمادهسازی تیمش بزند. سرمربی ایتالیا قید تمرین سنتی در زمین اصلی مسابقه را زد و آخرین دستورات تاکتیکیاش را صبح همان روز در کمپ کوورچیانو به شاگردانش دیکته کرد.
طبق برنامه جدید، ستارههای ایتالیا دوشنبهشب پس از رسیدن به بوسنی، تنها برای ارزیابی چمن و حضور در نشست خبری پا به استادیوم میگذارند تا در آستانه این جدال مرگ و زندگی، ریسک هرگونه مصدومیت یا خستگی ناشی از تمرین در شرایط نامساعد را به صفر برسانند.