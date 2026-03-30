به گزارش ایلنا، در حالی‌که تعطیلی اجباری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به بیش از یک ماه رسیده و امکان برگزاری تمرینات گروهی وجود ندارد، بازیکنان تیم‌ها برای حفظ آمادگی جسمانی به‌صورت انفرادی در حال تمرین هستند. تیم استقلال نیز از جمله تیم‌هایی است که برنامه تمرینی بازیکنانش با نظارت کادر فنی دنبال می‌شود.

موسی جنپو، بازیکن اهل مالی استقلال، اخیراً تصاویری از تمرینات خود منتشر کرده که با پیراهن تیم در سالن وزنه به تمرین مشغول است. جنپو در طول فصل نتوانست انتظارات فنی را برآورده کند و هواداران استقلال امیدوارند با ازسرگیری مسابقات، شرایط بهتری از این بازیکن ببینند.

در مقطعی گفته می‌شد ریکاردو ساپینتو قصد دارد از جنپو در دیدار مقابل مس رفسنجان استفاده کند، اما تغییر در کادر فنی این فرصت را از او گرفت. پس از آن، سهراب بختیاری‌زاده نیز به دلیل بی‌انضباطی و تأخیر در بازگشت به ایران، نام این بازیکن را از فهرست دیدار با فجر سپاسی حذف کرد. اکنون جنپو در انتظار ادامه رقابت‌هاست تا شاید بار دیگر شانس حضور در ترکیب اصلی را به دست آورد.

گفتنی است روز گذشته مدیران فوتبال کشور جلسه‌ای برگزار کردند و در نهایت تصمیم به ادامه برگزاری لیگ برتر گرفتند. بر اساس این تصمیم، مسابقات به‌صورت مجتمع در یک شهر پیگیری خواهد شد؛ موضوعی که اهمیت آمادگی بدنی بازیکنان را بیش از پیش افزایش داده است.

