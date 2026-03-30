به گزارش ایلنا، زلزله‌ای خبری در راه مادرید است؛ بر اساس ادعای جنجالی گایاردو که در خروجی رسانه «دیفنسا سنترال» قرار گرفته، سکان هدایت کهکشانی‌ها برای رقابت‌های فصل 2026-2027 به دستان یورگن کلوپ سپرده خواهد شد.

این بمب نقل‌وانتقالاتی در شرایطی منفجر شده که همین چند روز پیش، آلوارو آربلوا، مرد شماره یک فعلی نیمکت لوس بلانکوس، در نشست خبری خود صراحتاً نشان داد که دغدغه‌ای بابت تمدید اقامتش در پایتخت اسپانیا ندارد. او در این باره عنوان کرد: «مدت زمانی که قرار است در این جایگاه باشم برایم هیچ اهمیتی ندارد. من جوری تیمم را هدایت می‌کنم که گویی 15 سال است اینجا حضور دارم و قرار است 15 سال دیگر هم بمانم و با همین رویه پیش می‌روم.»

با این حال، گایاردو در پلتفرم ایکس با قاطعیت از تغییرات بزرگ پرده برداشت و ضمن اشاره به ورود قریب‌الوقوع سرمربی آلمانی به سانتیاگو برنابئو، نوشت: «دیگر نمی‌شود کاری کرد، این داستان از ماه دسامبر نهایی و قطعی شده است.» وی برای تأکید بیشتر روی ادعای خود اضافه کرد: «کلوپ از شروع تابستان روی نیمکت رئال مادرید می‌نشیند. اصلاً مهم نیست که آربلوا جامی بگیرد یا خیر، همه توافقات امضا شده و کار تمام است.»

در صورتی که این توافق پنهانی رسماً تأیید شود، ثابت خواهد شد که استراتژیست آلمانی که این روزها به عنوان مدیر ارشد بخش فوتبال در امپراتوری «ردبول» مشغول به کار است، در ماه‌های اخیر صرفاً به دنبال انحراف افکار عمومی بوده است؛ چرا که او تا پیش از این، در برابر هر پرسشی مبنی بر حضورش در مادرید، دست رد به سینه شایعات زده بود.

