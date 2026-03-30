بازدید میرشاد ماجدی از ورزشگاههای تخریب شده تهران
میرشاد ماجدی، رئیس هیات فوتبال استان تهران با حضور در ورزشگاههای بعثت و شهید پناهی ضمن محکومیت این اقدامات، خواستار ورود فوری نهادهای بینالمللی ورزش برای جلوگیری از تخریب مراکز ورزشی شد.
به گزارش ایلنا، میرشاد ماجدی، رئیس هیات فوتبال استان تهران، از ورزشگاههای بعثت و شهید پناهی تهران که در حملات اخیر دشمنان مورد اصابت قرار گرفته و بخشهایی از آنها تخریب شده است، بازدید کرد. او در جریان این بازدید با ابراز تأسف عمیق نسبت به خسارتهای واردشده، این اقدامات را «ناجوانمردانه و غیرقابل قبول» توصیف کرد.
ماجدی پس از گفتوگو با مسئولان دو مجموعه، ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولت، بازسازی این ورزشگاهها در سریعترین زمان ممکن انجام شود و این اماکن ورزشی با شرایطی بهتر از گذشته در اختیار جوانان و ورزشکاران قرار بگیرد.
رئیس هیات فوتبال استان تهران همچنین بر ضرورت ورود جدی نهادهای بینالمللی ورزشی تأکید کرد و گفت طبق تعاریف این نهادها، مسائل سیاسی نباید به حوزه ورزش کشیده شود و مراکز ورزشی نباید هدف حملات قرار گیرند. او خواستار پیگیری فوری سازمانهای مسئول در سطح بینالمللی برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات خصمانهای علیه اماکن ورزشی ایران شد.