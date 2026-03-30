به گزارش ایلنا، میرشاد ماجدی، رئیس هیات فوتبال استان تهران، از ورزشگاه‌های بعثت و شهید پناهی تهران که در حملات اخیر دشمنان مورد اصابت قرار گرفته و بخش‌هایی از آن‌ها تخریب شده است، بازدید کرد. او در جریان این بازدید با ابراز تأسف عمیق نسبت به خسارت‌های واردشده، این اقدامات را «ناجوانمردانه و غیرقابل قبول» توصیف کرد.

ماجدی پس از گفت‌وگو با مسئولان دو مجموعه، ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولت، بازسازی این ورزشگاه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود و این اماکن ورزشی با شرایطی بهتر از گذشته در اختیار جوانان و ورزشکاران قرار بگیرد.

رئیس هیات فوتبال استان تهران همچنین بر ضرورت ورود جدی نهادهای بین‌المللی ورزشی تأکید کرد و گفت طبق تعاریف این نهادها، مسائل سیاسی نباید به حوزه ورزش کشیده شود و مراکز ورزشی نباید هدف حملات قرار گیرند. او خواستار پیگیری فوری سازمان‌های مسئول در سطح بین‌المللی برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات خصمانه‌ای علیه اماکن ورزشی ایران شد.

