۵۰ سال رقابت بایرن و رئال
از هیولای سیاه تا نبردی که همیشه ۵۰-۵۰ است
تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا به یکی از کلاسیکهای بزرگ فوتبال تبدیل شده است؛ رقابتی که از سال ۱۹۷۶ آغاز شد، با لقب هیولای سیاه برای بایرن شکل گرفت و حالا پس از نیم قرن، همچنان یکی از حساسترین دوئلهای قاره محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، پنجاه سال از نخستین تقابل رسمی بایرن مونیخ و رئال مادرید در جام باشگاههای اروپا میگذرد؛ رقابتی که در طول این سالها نهتنها به یکی از مهمترین دوئلهای لیگ قهرمانان تبدیل شده، بلکه بارها سرنوشت قهرمانی اروپا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. داستان این رقابت در سال ۱۹۷۶ آغاز شد؛ زمانی که بایرن در نیمهنهایی جام باشگاههای اروپا مقابل رئال مادرید قرار گرفت. پیش از بازی رفت در سانتیاگو برنابئو، ویلهلم نویدکر رئیس وقت بایرن طبق سنت همیشگی خود به کلیسا رفت و چهار شمع روشن کرد؛ حرکتی نمادین برای طلب موفقیت در مسابقات اروپایی.
دیدار رفت با تساوی ۱-۱ به پایان رسید؛ مسابقهای که بهدلیل حاشیه عجیب یک هوادار معترض رئال مادرید که قصد حمله به داور را داشت، به «ماجرای دیوانه برنابئو» معروف شد. در بازی برگشت اما بایرن در مونیخ با درخشش گرد مولر و پیروزی ۲-۰ کار را تمام کرد و راهی فینال شد؛ جایی که با برد مقابل سنتاتین قهرمان اروپا شد. همان پیروزی نقطه شروع افسانهای بود که بعدها در فوتبال اروپا با عنوان «هیولای سیاه رئال مادرید» شناخته شد.
با این حال مرور آمار تقابلهای دو تیم نشان میدهد که رقابت میان آنها همواره پیچیده و متوازن بوده است. در دهههای نخست، بایرن چند بار رئال را از لیگ قهرمانان حذف کرد؛ از جمله در نیمهنهایی فصل ۱۹۸۷-۱۹۸۶. اما از ابتدای قرن بیستویکم ورق تا حدی به سود رئال برگشت. مادریدیها در چند مرحله مهم از جمله فصلهای ۲۰۱۴-۲۰۱۳، ۲۰۱۷-۲۰۱۶ و ۲۰۱۸-۲۰۱۷ بایرن را کنار زدند و در مسیر قهرمانیهای خود در اروپا از سد این رقیب عبور کردند.
بر اساس دادههای تاریخی، از ۱۳ تقابل مستقیم دو تیم در مراحل حذفی لیگ قهرمانان و جام باشگاههای اروپا، رئال مادرید ۷ بار صعود کرده و بایرن ۶ بار برنده این دوئل بوده است. این آمار نشان میدهد که با وجود لقب «هیولای سیاه» برای بایرن، در مجموع کفه ترازو کمی به سود رئال مادرید سنگینی میکند؛ هرچند بسیاری از این دیدارها با اختلافی بسیار اندک تعیین شدهاند.
یکی از ویژگیهای مهم این رقابت، حضور نسلهای مختلف ستارهها در آن بوده است. از گرد مولر، کارل هاینتس رومنیگه و اولی هوینس در بایرن گرفته تا نسلهای طلایی رئال مادرید، این دو تیم بارها در حساسترین مراحل رقابتها مقابل هم قرار گرفتهاند. اولی هوینس که هم به عنوان بازیکن و هم مدیر در بسیاری از این تقابلها حضور داشته، معتقد است نتیجه چنین بازیهایی معمولاً با جزئیات کوچک تعیین میشود.
اکنون و پس از گذشت پنج دهه، این رقابت وارد فصل تازهای میشود. بایرن با عبور قاطع از آتالانتا به این مرحله رسیده و رئال مادرید نیز با نمایشی درخشان مقابل منچسترسیتی قدرت خود را نشان داده است. همین موضوع باعث شده بسیاری از کارشناسان این مرحله از لیگ قهرمانان را یکی از باکیفیتترین یکچهارم نهاییهای سالهای اخیر بدانند.
دیدار رفت دو تیم در ۷ آوریل در سانتیاگو برنابئو برگزار میشود و بازی برگشت در ۱۵ آوریل در آلیانز آرنا خواهد بود. مسابقهای که نهتنها ادامه یک رقابت تاریخی است، بلکه میتواند مشخص کند آیا بایرن بار دیگر نقش «هیولای سیاه» را برای رئال بازی خواهد کرد یا مادریدیها به سلطه خود در سالهای اخیر ادامه میدهند.