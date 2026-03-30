به گزارش ایلنا، دیوید بکام، هافبک سابق منچستریونایتد، از عملکرد مایکل کریک در هدایت این تیم تمجید کرد و معتقد است هم‌تیمی پیشینش در تیم ملی انگلیس می‌تواند باشگاه را در مسیر بازگشت به روزهای موفق قرار دهد.

کریک که پس از جدایی روبن آموریم در ۱۳ ژانویه هدایت شیاطین سرخ را بر عهده گرفت، در مدت کوتاهی نتایج قابل توجهی به دست آورده است. منچستریونایتد تحت هدایت او در ۱۰ بازی لیگ برتر طی ۷۵ روز، ۷ پیروزی، ۲ تساوی و تنها یک شکست را تجربه کرده و به طور میانگین ۲٫۳۰ امتیاز در هر مسابقه کسب کرده است.

این آمار نسبت به دوران آموریم پیشرفت قابل توجهی نشان می‌دهد؛ جایی که یونایتد در ۲۰ مسابقه لیگ برتر تنها ۸ برد، ۷ تساوی و ۶ شکست به دست آورد و مجموعاً ۳۱ امتیاز کسب کرد.

بکام در واکنش به شرایط اخیر تیم گفت: «باید اعتراف کنم چند ماه گذشته نسبت به ۱۰ سال اخیر خیلی راحت‌تر و بهتر بوده است. در آن مدت شرایط سختی داشتیم، اما فکر می‌کنم مایکل تجربه لازم را دارد.»

او در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی کریک افزود: «او آرامش خاصی دارد که به باشگاه منتقل می‌کند. کریک باشگاه را به خوبی می‌شناسد، بازیکنان را می‌شناسد و می‌داند منچستریونایتد چگونه بازی می‌کند و چگونه باید بازی کند.»

انتهای پیام/