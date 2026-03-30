فرصت جدید برای قایدی و حردانی در آستانه دیدار ایران و کاستاریکا

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست ۲ بر ۱ مقابل نیجریه، خود را برای دومین دیدار تدارکاتی فیفادی فروردین برابر کاستاریکا آماده می‌کند. این بازی برای کادر فنی اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند تصویری روشن‌تر از شرایط تیم در مسیر آمادگی برای جام جهانی ارائه دهد. در این میان، نگاه‌ها به عملکرد بازیکنانی دوخته شده که شانس تغییر در ترکیب را دارند.

مهدی قایدی یکی از این چهره‌هاست؛ وینگری که پس از دوره‌ای دوری و فصل پرنوسان، دوباره به تیم ملی بازگشته است. او در دیدار مقابل نیجریه از دقیقه ۶۳ به جای محمد محبی وارد زمین شد و با تحرک و سرعت بالای خود جان تازه‌ای به خط حمله ایران بخشید. قایدی با دریبل‌ها و حرکات انفجاری‌اش سعی داشت جریان بازی را به سود تیم ملی تغییر دهد و در چند مقطع ابتکار عمل حملات را در دست گرفت.

در سمت دیگر، صالح حردانی در دیدار نخست فرصت بازی پیدا نکرد. آریا یوسفی در ترکیب اصلی حضور داشت و در نیمه دوم نیز رامین رضاییان به میدان آمد، اما مدافع راست استقلال روی نیمکت باقی ماند. با این حال حردانی که در هفته‌های اخیر در باشگاهش عملکرد قابل توجهی داشته، با انگیزه بالا در تمرینات تیم ملی حاضر است و امیدوار به حضور در ترکیب بازی برابر کاستاریکا است.

با توجه به نیاز کادر فنی به ارزیابی گزینه‌های تازه، احتمال تغییر در ترکیب تیم ملی وجود دارد. یکی از سناریوهای محتمل برای دیدار پیش‌رو، حضور قایدی در نقش وینگر و حردانی در پست مدافع راست است. مسابقه برابر کاستاریکا می‌تواند فرصتی تعیین‌کننده برای این دو بازیکن باشد تا جایگاه خود را در تیم ملی تثبیت کرده و بار دیگر در خط مقدم مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی قرار گیرند.

انتهای پیام/