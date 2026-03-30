هشدار دشان به خروسها: هنوز چیزی تمام نشده!
سرمربی تیم ملی فرانسه پس از آخرین بازی دوستانه تیمش تأکید کرد که بازیکنان نباید اسیر غرور شوند و موفقیتهای اخیر را پایان راه بدانند.
به گزارش ایلنا، اردوی تدارکاتی خروسها در خاک آمریکا با دستاوردی فوقالعاده و روحیهبخش به پایان رسید؛ جایی که غلبه بر دو قدرت نامدار فوتبال جهان یعنی برزیل و کلمبیا، بمب انرژی و اعتماد به نفس را در رختکن تیم ملی فرانسه منفجر کرده است.
شاگردان دیدیه دشان با این بردهای ارزشمند ثابت کردند که با فرمی رعبآور و آمادگی صددرصدی، زنگ خطر را برای رقبا در مسابقات جام جهانی تابستان پیش رو به صدا درآوردهاند.
در همین راستا و به دنبال پیروزی مقتدرانه با نتیجه 3 بر 1 در نبرد روز یکشنبه برابر کلمبیا، سرمربی موفق فرانسویها در سالن نشست خبری استادیوم لندوور در حومه شهر واشنگتن مقابل میکروفون رسانهها قرار گرفت تا شرایط تیمش را تشریح کند.
ارزیابی فنی شما از این دو بازی چیست ؟
برای دو مسابقهای که بیشتر شبیه بازی رسمی بودند تا دوستانه، نگاه مثبت و خیلی خوبی دارم. این یکشنبه، بازی خیلی پرفشار و فیزیکی بود. این بازیها در حکم دو تمرین بسیار جدی و باکیفیت بودند. قرار نیست خودمان را بیش از حد بزرگ ببینیم، اما کسانی که حضور داشتند از زمان بهخوبی استفاده کردند. این یکی از اهداف ما بود.
در ماه مارس، بازیها همیشه چنین کیفیتی نداشتند. آیا این به نزدیک شدن جام جهانی مربوط است؟
شاید تا حدی به همین دلیل باشد. بازیکنان بهخوبی میدانند که رقابت زیادی وجود دارد و برای حضور در تیم ملی باید به شدت تلاش کنند. آنها چیزهایی نشان دادند که به نفعشان است. آنها در مسیر نهایی با باشگاههایشان هستند، اما این دو بازی، نتایج خوبی ارائه داد و اطلاعات بیشتری هم به کادر فنی اضافه کرد.
شگفتزده شدید؟
نه. اگر آنها را انتخاب میکنم، یعنی لیاقت حضور دارند. نباید خودمان را خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ ببینیم. در این تور هیچ چیز از پیش مشخص نبود، اما از نظر انسانی، بچهها خیلی خوب با شرایط کنار آمدند و هیچکس اعتراض نکرد. من ممکن است وقتی کسی از خط قرمز عبور کند عصبانی شوم. این به خود بازیکنان برمیگردد و نباید این را از آنها گرفت.
در خط حمله، انتخاب نهایی بازیکنان پیچیدهتر و سختتر خواهد شد؟
سخت نخواهد شد، چون گزینههای زیادی دارم. قطعا بعضی از بچهها ناراحت خواهند شد. شغل من بهعنوان سرمربی همیشه جنبه خوشایند ندارد.
آیا معیار انتخاب، مسائل اجتماعی و رفتاری هم خواهد بود؟
مثل همیشه. ما ۲۴ ساعته با آنها هستیم. بازیکنان زمان زیادی را با هم میگذرانند. ماکسنس لاکروا بهخوبی در گروه پذیرفته شد، گروهی که جوانتر است و تجربه کمتری دارد. تجربه حضور در یک تورنمنت بزرگ هنوز کم است.
با اعتمادبهنفس بیش از حد بین بازیکنان و تیم چه طور برخورد میکنید؟ لوکاس هرناندز گفته خط حمله فرانسه بهترین در جهان است.
او این را گفته؟ بعداً با او صحبت میکنم. جدی میگویم. در داخل تیم، نباید دچار بیش از حد مغرور شویم. اما بخش عمده این مساله وظیفه رسانههاست که به آن توجه کنند. من میخواهم تیم جاهطلب باشد، اما نمیخواهم فروتنی را از دست بدهیم. ما جزو تیمهایی هستیم که پتانسیل قهرمانی جهان را دارند، اما هشت تا ده تیم دیگر هم میتوانند همین را بگویند. ورزشکار فرانسوی وقتی در راحتی قرار بگیرد، معمولاً بهترین عملکردش را ندارد.