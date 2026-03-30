گزارش چادرملو از تمرینات بازیکنان در روزهای وقفه لیگ

به گزارش ایلنا، در روزهای تعطیلی و وقفه رقابت‌های لیگ برتر، دپارتمان رسانه‌ای باشگاه چادرملو اردکان با یک ابتکار جالب توجه، تصاویری از روند حفظ آمادگی جسمانی شاگردان محمدسعید اخباری در گوشه و کنار جهان را به اشتراک گذاشته است. این کمپین مجازی ثابت می‌کند که ستاره‌های داخلی و لژیونرهای این تیم کویری، به هیچ وجه از فرم ایده‌آل دور نشده‌اند.

یکی از قاب‌های منتشر شده، دیه‌گو تورس، هافبک طراح و 23 ساله اهل پاراگوئه را به تصویر می‌کشد که در کشورش مشغول پیگیری تمرینات انفرادی است. این ستاره اهل آمریکای جنوبی که در نیمه دوم فصل به عصای دست کادر فنی تبدیل شده بود و با پایه‌گذاری حملات و گلزنی‌هایش امتیازات حساسی را به ارمغان آورد، با توپ پر منتظر شروع مجدد نبردها است.

دیگر نماینده پاراگوئه‌ای چادرملو، یعنی ماریو اوتازو نیز از قافله عقب نمانده و در زادگاهش عرق می‌ریزد؛ یک آچار فرانسه واقعی در مستطیل سبز که علی‌رغم تعطیلی مسابقات، با انگیزه فراوان برنامه‌های فیزیکی‌اش را پیش می‌برد و پیش از این نیز از شوق خود برای بازگشت به اردوی تیم پرده برداشته بود.

دوربین رسانه باشگاه در ایستگاه بعدی سراغ رنی بوبوی رفته است؛ مهاجم اکوادوری که این روزها تولد فرزند دوم خود را در جمع خانواده جشن می‌گیرد، اما این اتفاق شیرین نیز مانع از پیگیری مستمر تمرینات بدنسازی‌اش نشده تا با بالاترین سطح توانایی به کوران مسابقات برگردد.

مائورو کابایرو، دیگر مهاجم اهل پاراگوئه این تیم نیز برای حفظ فرم خود، آکادمی تخصصی پدرش در کشورش را انتخاب کرده است؛ مهره‌ای زهرآگین در فاز هجومی که همواره به عنوان یکی از جنگنده‌ترین یاران اخباری در خط حمله شناخته می‌شود.

حجت صدقی، سنگربان پخته و میدان‌دیده چادرملو، در استان کرمان تمرینات ویژه دروازه‌بانی‌اش را دنبال می‌کند. این گلر که یکی از ارکان اصلی صعود تاریخی تیمش به سطح اول فوتبال ایران بود، در کنار دختر خردسالش که او را در تمرینات همراهی می‌کند، آمادگی بدنی‌اش را به رخ می‌کشد.

در نهایت، تصاویری از رضا میرزایی در حال تمرینات هوازی در حاشیه دریای خزر به چشم می‌خورد. این بال هجومی که به لطف استارت‌های انفجاری و تأثیرگذاری بالای خود در این فصل، از سوی سکوها لقب «بوگاتی» را وام گرفته است، مانند سایر هم‌تیمی‌هایش نشان می‌دهد که توقف لیگ هیچ خللی در اراده پولادین مجموعه چادرملو برای ادامه مقتدرانه مسابقات ایجاد نکرده است.

