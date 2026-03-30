انتقاد لیزارازو از فوتبال مدرن: بازیکنان شبیه ماشین شدهاند
مدافع سابق تیم ملی فرانسه معتقد است فوتبال امروز بیش از حد درگیر تاکتیکهای پیچیده شده و همین مسئله باعث شده خلاقیت بازیکنان کمتر دیده شود.
به گزارش ایلنا، ستاره سالهای دور بایرن مونیخ و خروسها، بیسنته لیزارازو، به شدت از روند تاکتیکزدگی در فوتبال امروز انتقاد کرده است. این مدافع چپ سرشناس که ویترین افتخاراتش با فتح جام جهانی 1998 و یورو 2000 تکمیل شده، از ماشینی شدن مستطیل سبز ابراز نگرانی میکند.
لیزارازو در یادداشتی برای نشریه اکیپ نوشت: «اجرای قانون 5 تعویض در هر مسابقه ابداً به مذاق من خوش نیامد، چرا که این رویه سلطه و قدرت سرمربیان را دوچندان میکند. بازیکنان فوتبال نباید به مهرههای شطرنج و یا رباتهای مطیعی نظیر آنچه در فوتبال آمریکایی میبینیم، تقلیل پیدا کنند. من علاقهای ندارم فوتبال اروپا شبیه به فوتبال آمریکایی شود.»
ایده اعمال 5 تغییر در ترکیب تیمها که نخستین بار در دوران شیوع کرونا در سال 2020 پا به عرصه ظهور گذاشت، از سال 2022 رسماً به قوانین دائمی فیفا افزوده شد. این آپشن به کادر فنی اجازه میدهد تا در طول 90 دقیقه، کنترل و اعمال نفوذ تاکتیکی بسیار بیشتری روی جریان مسابقه داشته باشند.
مدافع سابق تیم ملی فرانسه در بخش دیگری از نوشتهاش اضافه کرد: «شکی نیست که مسائل تاکتیکی همواره رکن مهمی در فوتبال بودهاند، اما نباید عواملی که یک فوتبالیست را به بازیکنی خارقالعاده تبدیل میکنند، یعنی آزادی عمل، خلاقیت و غیرقابل پیشبینی بودن را فدای آن کنیم. در گذشته هیچکس به اسطورههایی چون پله، مارادونا یا زیدان دیکته نمیکرد که چگونه در زمین جولان دهند. همین نبوغ و بازی الهامبخش آنها بود که تاریخ فوتبال را به یک افسانه گره زد.»
این پیشکسوت فرانسوی که طی سالهای 1997 الی 2006 با لباس باواریاییها به میدان میرفت و در این مسیر 6 جام بوندسلیگا و یک جام نقرهای لیگ قهرمانان اروپا را بالای سر برد، خواستار بازگشت این ورزش به اصالت و ریشههای خود است. او در دوران حضورش در مونیخ، شاگرد تفکرات اوتمار هیتسفلد بود؛ سرمربی برجستهای که رمز موفقیت را در تلفیق هارمونیک ساختار تیمی با نبوغ فردی بازیکنان میدید.
لیزارازو در نهایت صحبتهایش را با تمجید از وینگر تکنیکی باواریاییها به پایان رساند: «در حال حاضر شیفته تماشای بازی ستارههایی مثل مایکل اولیسه هستم، چرا که او چهارچوبهای خشک فوتبال مدرن را در هم میشکند و با آزادی عمل کامل بازی میکند. اولیسه هر طور که اراده کند در زمین ظاهر میشود و این ویژگی را به زیبایی به تصویر میکشد. او به همه یادآوری میکند که صاحب اصلی فوتبال، بازیکنان درون زمین هستند، نه سرمربیان روی نیمکت.»
اولیسه که در پنجره نقل و انتقالات تابستانی 2024 اردوی کریستال پالاس را به مقصد بایرن مونیخ ترک کرد، اکنون در زمره خلاقترین مهرههای هجومی قاره سبز جای دارد. این وینگر 22 ساله در رقابتهای این فصل بوندسلیگا عملکردی خیرهکننده از خود بر جای گذاشته و با حرکات تکنیکی ناب و ارسال پاسهای ویرانگر، به یکی از هیجانانگیزترین پدیدههای فوتبال جهان مبدل شده است.