موسوی: تعطیلی لیگ یک شانس صعود پارس جنوبی را گرفت

به گزارش ایلنا، احسان موسوی مدیرعامل پارس جنوبی جم معتقد است این تیم از تعطیلی لیگ ضرر کرده است. او در ابتدای صحبتش گفت: «سال نو را خدمت همه مردم ایران تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم سالی سرشار از موفقیت و سلامتی برای همه باشد و هرچه زودتر آرامش در کشور برقرار شود. همچنین با هموطنان داغ‌دیده از جنگ تحمیلی مخصوصا بازماندگان حادثه حمله به مدرسه میناب ابراز همدردی خودم را اعلام می‌کنم.»

موسوی درباره تعطیلی اجباری لیگ یک نیز گفت: «پارس جنوبی جم از تیم‌هایی بود که از این وقفه لیگ متضرر شد. با تغییری که روی نیمکت و به تبع آن در نتایج تیم رقم خورده بود، عزم را جزم کرده بودیم که همین امسال به لیگ برتر برگردیم. دیدید که روند تیم خیلی خوب بود اما شرایط جنگ اجازه نداد مسابقات ادامه پیدا کند.»

او در واکنش به اینکه با ادامه برگزاری مسابقات لیگ یک، تیم پارس جنوبی از فرم قبلی فاصله گرفته تاکید کرد: «قطعا همینطور است. وقتی یک ماه است لیگ تعطیل شده و در این مدت تمرینات گروهی انجام نشده قطعا بازیکنان از آمادگی لازم به دور هستند. نمی‌دانم برنامه سازمان لیگ به طور مشخص چگونه است. به طور مداوم با سازمان لیگ در تماس هستیم و باید ببینیم چه می‌شود.»

موسوی در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: «باشگاه پارس جنوبی هم به صورت مکتوب و هم به صورت میدانی اعلام کرده که در کنار مردم است. باز هم می‌گوییم که چه در میدان جنگ باشد و چه میدان شهر، ما تا پای جان برای وطنمان هستیم.

انشاالله رزمندگان اسلام پیروز این جنگ خواهند بود. حرف‌های ترامپ را نباید جدی گرفت چون همیشه فرار رو به جلو است. مطمئن هستم که به زودی پیروزی جنگ را جشن خواهیم گرفت.»

