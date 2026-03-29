شب تلخ کره در بازی تاریخی؛ باخت سنگین و جدل بر سر سیستم
تیم ملی کره جنوبی در دیداری که هزارمین مسابقه تاریخش بود، چهار بار دروازهاش را باز شده دید؛ با این حال سرمربی تأکید کرد که همچنان به سیستم سه مدافع مرکزی وفادار خواهد ماند.
به گزارش ایلنا، هونگ میونگ بو، سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی، که در اولین مسابقه سال 2026 با دریافت چهار گل، شکست سنگینی را از ساحل عاج متحمل شده بود، در نشست خبری انتهای بازی با وجود پذیرش نتیجه ضعیف ناامیدکننده، تلاش کرد تا روی نکات مثبت تمرکز کند.
نتیجه این مسابقه از آنجایی دردناکتر بود که هزارمین مسابقه در ردهبندی A در تاریخ تیم ملی فوتبال مردان کره جنوبی بود.
سرمربی هونگ با بیان این جمله به جمعبندی بازی پرداخت: «ما در لحظاتی که گل دریافت کردیم، کمبودهایی را بروز دادیم، اما جنبههای مثبتی را نیز شناسایی کردیم.»
هونگ ادامه داد: «ما باید به توسعه حوزههایی که خوب پیش رفتند، ادامه دهیم.»
او تاکید کرد: «ما در حال انجام آزمایشهای مختلفی با تاکتیکهای مختلف و ترکیب بازیکنان پیش از جام جهانی هستیم و من معتقدم که قطعاً زمینههایی برای پیشرفت بیشتر وجود دارد. خوب میشد که با پیروزی در مسابقه امروز، روند خوب خود را ادامه دهیم، اما مطمئناً چیزهایی برای یادگیری از این شکست وجود داشت.»
او گفت: «ما در حمله نتوانستیم از فرصتها استفاده کنیم و در دفاع، به دلیل ضعف در دوئلهای تک به تک، گل خوردیم.»
علاوه بر این، مربی هونگ بر ادامه کار با سیستم دفاع سه نفره تاکید کرد و گفت مشکلات و ضعف ها باید با تمرین اصلاح شوند.
او گفت: «بازگشت به چهار دفاع کار دشواری نیست اما فعلا میبایست روی همین روش دفاع سه نفره تمرکز و آن را بهتر کنیم.»
او افزود: «من آنچه را که امروز اشتباه پیش رفت، بهبود خواهم بخشید و جنبههای تهاجمی و دفاعی را با جزئیات بیشتری اصلاح خواهم کرد. من معتقدم که تفاوتهای کوچک نتایج بزرگی ایجاد میکنند.»