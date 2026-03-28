پیام ناصر فریادشیران پس از انتصاب به عنوان مدیریت آکادمی استقلال
به گزارش ایلنا، مدیر جدید آکادمی فوتبال باشگاه با انتشار پیامی از اعتماد مدیران و حمایت پیشکسوتان، مربیان، رسانهها و هواداران قدردانی کرد و بر حرکت برنامهمحور برای پیشرفت آکادمی تأکید داشت.
متن پیام به شرح زیر است:
به استحضار همه عزیزان و عالیجنابان خودم میرسانم، اکنون که دوباره افتخاری نصیبم شده تا سومین حضورم درآکادمی باشگاه پرافتخار استقلال رقم بخورد، بر خود واجب می دانم؛ تقدیر و تشکر کنم از حسن نیت و اعتماداعضای محترم هیئتمدیره، علی الخصوص جناب آقای دکتر تاجرنیا ریاست محترم هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه بزرگ استقلال که نتایج درخشان حضور پرثمرشان در این باشگاه بر همگان واضح و روشن است.
سپاس و تقدیر فراوان داشته باشم از پیشکسوتان دلسوز و همراه استقلال کبیر که راهنما و مددرسان بوده وا ستقلال را در مراحل مختلف تنها نگذاشته اند. از معاونتهای متخصص و کاردان باشگاه، همکاران و کارکنان تلاشگر در بخش روابط عمومی و امور رسانه، بهویژه از هواداران فهیم و طرفداران عاشق و دلسوز که در شرایط سخت و نابسامان، کنار تیم محبوبشان بوده اند و از هیچ کوششی برای موفقیت و سربلندی استقلال کبیر دریغ نکردهاند.
از مربیان، مدیران و اساتید محترم کانون ملی مربیان فوتبال ایران تشکر کنم که همواره موجب پیشرفت و ترقی بودهاند و صداقت و راستی به من آموخته اند. از رسانههای باوجدان و متعهد سپاسگزارم که همواره چراغ راه آینده بودهاند و ضمن انتقاد سازنده، از پیشنهادات و راهنماییهای خود ما را در مسیر سازندگی حمایت کرده و میکنند.
باید به اطلاع همه بزرگواران برسانم؛ شأن و موفقیت استقلال و حفظ جایگاه واقعی و مناسب آن در گرو همکاری و همیاری همه ارکان باشگاه بوده و وحدت، یکدلی و یکپارچگی کل خانواده استقلال، نیاز رسیدن به قله موفقیت و کسب نتایج ارزشمند و سزاوار توسط فرزندان آبیپوش است.
همانگونه که مستحضرید، آکادمی باشگاه استقلال بیش از هر چیزی باید برنامه محور باشد. نخبگان و استعدادهای برتر باید در آنجا رشد و شکوفا شوند. جامعه جوان و نوجوان باید با متدهای روز و سالم در آن پرورش یابند. باید محیطی سرشار از امنیت و آرامش با امکانات لازم در آن مهیا گردد.
علاوه بر پایتخت باید کل شهرهای ایران دارای آکادمی حرفهای استقلال باشند. چرا که نوابغ و استعدادهای نابی در شهرستانها و شهرهای کوچک وجود دارند که به دلیل عدم دسترسی به موقعیت و شرایط لازم، امکان بروز توانمندیهای بالقوه خود را ندارند و بایستی این مسئولیت به شکل صحیح آن توسط آکادمی باشگاه استقلال به مرحله اجرا درآید. هرچند یکی از درخواستها و تاکید ریاست محترم هیئت مدیره؛ شناسایی و کشف و پرورش استعدادهای ناب فوتبال در سرتاسر ایران به عنوان پشتوانهسازی برای تیم بزرگسال استقلال بوده و هست.
بدین وسیله ضمن استعانت از حقتعالی و با تکیه بر حمایتهای شایسته و وجود فضای مناسب برای تعلیم و تربیت و کسب اجازه از بزرگان باشگاه استقلال، سال نو را با اعضای جدید در آکادمی باشگاه آغاز میکنیم تا اهداف عالی آن در امتداد موفقیتهای سایر ارکان استقلال حرکت کند و همگام با سیاست های کلی باشگاه ارزشهای تاریخی و اعتباری آن را محقق سازد.
واضح و مبرهن است که به تنهایی هیچ هدفی به سرانجام نمیرسد و شایستهسالاری با تلاش و ایثار و همیاری بدست میآید. آنگونه که در دو مرحله قبلی حضور بنده در استقلال (زمان مدیریت آقای مهندس واعظ آشتیانی، سپس زمان مدیریت جناب آقای دکتر مددی) نمود داشت، قهرمانی تیم امید استقلال با آرش برهانی، قهرمانی تیم نوجوانان با علیرضااکبرپور، مقام دومی تیم جوانان با حسین صدرمحمدی و سومی تیم نونهالان بود که البته نقطه عطف مسابقات تیم های پایه همان سال، پیروزی در چهار دربی و پشتسرگذاشتن تیم رقیب بود. امیدوارم با حمایت مستمر و برنامه ریزی دقیق و تلاش آیندهسازان باشگاه بزرگ استقلال تکرار شود و موجبات خوشحالی هواداران عزیز و خرسندی و رضایت مسئولان و پیشکسوتان محترم را فراهم سازد.
مجدداً ضمن آرزوی توفیق رزمندگان اسلام و سرافرازی ملت ایران، دست یاری به سوی همه دلسوزان و متخصصان در امر تعلیم و تربیت و کارشناسان کاربلد فوتبال و همچنین اهالی رسانه دراز میکنم و امیدوارم در این مسیر پرفراز و نشیب، حمایت های لازم را در کسب نتایج درخشان که شایسته تمام استقلالیها است، به عمل بیاورند و ویترین پرافتخار قهرمانی و موفقیتهای ارزشمند باشگاه سرافراز استقلال را کاملتر سازند.
ناصر فریادشیران - مدیر آکادمی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال