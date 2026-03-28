برنابئو میزبان ستارههای تنیس مادرید اوپن
استادیوم سانتیاگو برنابئو این روزها حالوهوایی نو پیدا کرده و قرار است برای نخستین بار پذیرای تنیسورهای حاضر در رقابتهای اوپن مادرید باشد.
به گزارش ایلنا، تجلی یک آرزوی دیرینه برای کارلوس آلکاراس، نابغه اسپانیایی و مرد شماره یک دنیای تنیس، در آستانه پیوستن به واقعیت است؛ رویایی که در آن، او بر روی چمنزار اسطورهای سانتیاگو برنابئو قدم میگذارد. این اتفاق هیجانانگیز پس از آن رنگ و بوی جدی به خود گرفت که متولیان برگزاری رقابتهای مادرید اوپن از طرحی بدیع پردهبرداری کردند؛ پروژهای که قرار است پیوندی تاریخی میان دو رشته پرطرفدار فوتبال و تنیس در قلب پایتخت ماتادورها ایجاد کند.
بر اساس گزارش مخابره شده از خبرگزاری رویترز، کمیته برگزاری این مسابقات در نظر دارد یک زمین خاکی تمرینی را به صورت موقت در دل ورزشگاه باشگاه رئال مادرید احداث کند.
طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، این زمین از تاریخ 23 الی 30 آوریل در دسترس تنیسورها قرار خواهد گرفت. اجرای این طرح نوآورانه، در حقیقت بخشی از یک استراتژی کلان محسوب میشود که هدف آن، تغییر کاربری برنابئو از یک استادیوم صرفاً فوتبالی به یک دهکده ورزشی چندمنظوره و فراگیر است.
تعبیه این زمین خاکی موقت، یک موقعیت بیبدیل و استثنایی را در اختیار ورزشکاران قرار میدهد تا در یکی از شناختهشدهترین و پرآوازهترین استادیومهای ورزشی سراسر کره خاکی به تمرین بپردازند.
البته لازم به ذکر است که مجموعه معروف «کاخا ماخیکا» همچنان به عنوان پایگاه محوری و اصلی تمرینات در جریان برگزاری این تورنمنت به فعالیت خود ادامه خواهد داد. با این وجود، مقامات مسئول صراحتاً اعلام کردهاند که برخلاف رویه رایج در مجموعه کاخا ماخیکا، جلسات تمرینی تدارک دیده شده در سانتیاگو برنابئو پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
برای آلکاراس 22 ساله که از عاشقان سینهچاک و هواداران متعصب لوس بلانکوس به شمار میرود، این رویداد از اهمیت نمادین و ارزش فوقالعادهای برخوردار است؛ به خصوص که این ستاره جوان موفق شده است در دو سال متوالی 2023 و 2024، جام قهرمانی رقابتهای مادرید اوپن را بالای سر ببرد و اکنون فرصت حضور در خانه تیم محبوبش را پیدا کرده است.
طی ماههای گذشته، استادیوم سانتیاگو برنابئو با سرعتی چشمگیر در مسیر تبدیل شدن به کانون برگزاری رویدادهای گوناگون ورزشی گام برداشته است.
گواه بارز این مدعا، میزبانی این ورزشگاه در ماه نوامبر گذشته از نخستین دیدار رسمی مرحله مقدماتی لیگ فوتبال آمریکایی در خاک اسپانیا بود؛ مسابقهای که تقابل دو تیم میامی دلفینز و واشنگتن کماندرز را به تصویر کشید.
این اقدامات و برنامهریزیها، به روشنی بازتابدهنده جاهطلبیهای بزرگ باشگاه رئال مادرید برای بدل کردن خانه خود به یک قطب بینالمللی در عرصه ورزش و سرگرمی است.