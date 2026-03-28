استارت تیم ملی برای بازی با کاستاریکا/ تمرین تیم ملی در دو گروه

تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دومین دیدار تدارکاتی در ترکیه آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بلافاصله پس از برگزاری دیدار تیم ملی ایران برابر نیجریه، تمرینات ملی پوشان فوتبال ایران برای دیدار برابر کاستاریکا آغاز شد.

تمرین امروز در دو بخش جداگانه برگزار شد، به طوری که بازیکنان ثابت در مصاف با نیجریه در محل هتل تیم ملی زیر نظر مربیان به تمرین ریکاوری پرداختند و بازیکنان ذخیره و نفراتی که دقایق کمتری بازی کرده بود با حضور در چمن زیر نظر امیر قلعه‌نویی تمرینات تاکتیکی را مرورکردند.

در تمرین تاکتیکی ملی‌پوشان که با حضور ۱۴ بازیکن برگزار شد بازیکنان در ابتدا با انجام کارهای کششی و نرمش بدن‌های خود را آماده کردند و بعد از آن به حفظ توپ و حمله و دفاع تیمی پرداختند. سرعت، دقت و تمرکز در این بخش از تمرینات مورد تاکید مربیان بود.

در ادامه تمرین بازیکن به دو تیم تقسیم شدند و بازی فوتبال درون تیمی را انجام دادند.

در بخش پایانی تمرین، برخی بازیکنان به تمرین شوتزنی از بیرون محوطه جریمه پرداختند.

