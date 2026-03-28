به گزارش ایلنا، باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با انتشار پیامی حمله به صنعت فولاد کشور را محکوم کرد. در پی این حمله کارخانه‌های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان دچار آسیب‌دیدگی جزیی شدند.

در این پیام آمده است:

"تهاجم ناجوانمردانه صهیونی_آمریکایی به دو مجوعه صنعتی فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان که منجر به شهادت یک نفر و مجروح شدن تنی چند از پرسنل شریف فولادمبارکه گردید نشان از استیصال دشمنان قسم خورده این آب و خاک دارد.

ضمن عرض تسلیت شهادت این عزیز و آرزوی سلامتی برای سایر مجروحان قاطعانه اعلام می دارد دشمنان بدانند که صنایع همچون گذشته خط مقدم خدمت در راه اعتلای میهن اسلامیمان در همه زمینه های اقتصادی، فرهنگی و ورزشی خواهند بود."

