ذوبآهن در کنار سپاهان و فولاد ایستاد
باشگاه ذوبآهن اصفهان با انتشار پیامی، حمله به صنعت فولاد کشور را به شدت محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه ذوبآهن اصفهان با انتشار پیامی حمله به صنعت فولاد کشور را محکوم کرد. در پی این حمله کارخانههای فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان دچار آسیبدیدگی جزیی شدند.
در این پیام آمده است:
"تهاجم ناجوانمردانه صهیونی_آمریکایی به دو مجوعه صنعتی فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان که منجر به شهادت یک نفر و مجروح شدن تنی چند از پرسنل شریف فولادمبارکه گردید نشان از استیصال دشمنان قسم خورده این آب و خاک دارد.
ضمن عرض تسلیت شهادت این عزیز و آرزوی سلامتی برای سایر مجروحان قاطعانه اعلام می دارد دشمنان بدانند که صنایع همچون گذشته خط مقدم خدمت در راه اعتلای میهن اسلامیمان در همه زمینه های اقتصادی، فرهنگی و ورزشی خواهند بود."