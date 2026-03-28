خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ذوب‌آهن در کنار سپاهان و فولاد ایستاد

کد خبر : 1766391
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با انتشار پیامی، حمله به صنعت فولاد کشور را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با انتشار پیامی حمله به صنعت فولاد کشور را محکوم کرد. در پی این حمله کارخانه‌های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان دچار آسیب‌دیدگی جزیی شدند. 

در این پیام آمده است:

"تهاجم ناجوانمردانه صهیونی_آمریکایی به دو مجوعه صنعتی فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان که منجر به شهادت یک نفر و مجروح شدن تنی چند از پرسنل شریف فولادمبارکه گردید نشان از استیصال دشمنان قسم خورده این آب و خاک دارد.

ضمن عرض تسلیت شهادت این عزیز و آرزوی سلامتی برای سایر مجروحان قاطعانه اعلام می دارد دشمنان بدانند که صنایع همچون گذشته خط مقدم خدمت در راه اعتلای میهن اسلامیمان در همه زمینه های اقتصادی، فرهنگی و ورزشی خواهند بود."

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار