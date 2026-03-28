فرصت بزرگ برای چهرههای جوان
موریاسو: ترکیب ژاپن دگرگون میشود
سرمربی تیم ملی ژاپن پیش از دیدار با اسکاتلند اعلام کرد قصد دارد تغییرات گستردهای در ترکیب انجام دهد و بازیکنان جوان را بیشتر به میدان بفرستد تا تواناییهایشان ارزیابی شود.
به گزارش ایلنا، شمارش معکوس برای نبرد حساس ژاپن و اسکاتلند آغاز شده و شاگردان هاجیمه موریاسو، با حضور در چمن مخملین همپدن پارک، استادیوم افسانهای گلاسگو، آخرین برنامههای تاکتیکی خود را مرور کردند.
در این تمرین که 15 دقیقه ابتدایی آن در مقابل لنز دوربینهای خبری برگزار شد، 26 بازیکن آماده به دستورات کادر فنی گوش دادند. در میان ساموراییها، تنها جای خالی ریونوسوکه ساتو، مهره خط میانی افسی توکیو، به چشم میخورد که به علت کسالت در هتل محل اقامت تیم مانده بود تا روند بهبودی را طی کند.
این اولین باری بود که کاروان ژاپن، گام بر روی چمن تاریخی همپدن پارک، بنایی متعلق به سال 1903 و مهد فوتبال اسکاتلند، میگذاشت. نکته جالب توجه این بود که برخلاف عادت همیشگی اسکاتلندیها مبنی بر تمرین در کمپهای دیگر، این ژاپنیها بودند که پیش از میزبان، فرصت لمس چمن اصلی مسابقه را پیدا کردند. کیفیت عالی زمین چمن، برخلاف زمینهای نسبتاً گلی که در روزهای گذشته میزبان تمرینات آنها بود، رضایت کامل ساموراییها را به همراه داشت.
بخش نخست تمرین به آشنایی با شرایط زمین اختصاص یافت؛ بازیکنان با استارتهای انفجاری، ارسال پاسهای قطری و شلیک به سمت دروازه، میزان روانی حرکت توپ روی چمن را ارزیابی میکردند.
در این میان، برخی از ستارههای ژاپن با نگاه به سکوهای خالی همپدن پارک، جو سنگین و پرالتهاب بازی فردا را که قرار است زیر سایه حضور پرشور هواداران میزبان برگزار شود، در ذهن خود مجسم میکردند. این تقابل برای اسکاتلندیها نیز یک رویداد ویژه به شمار میرود، چرا که نخستین دیدار رسمی سطح A آنها در این استادیوم تاریخی، پس از مسجل شدن بلیت حضورشان در جام جهانی در رقابتهای انتخابی اروپا در ماه نوامبر گذشته است.
هاجیمه موریاسو در نشست خبری پیش از این رویارویی جذاب، با تشریح جایگاه این دیدار در تقویم آمادهسازی ساموراییها برای جام جهانی اظهار داشت:«تمام تلاش و تمرکز ما معطوف به کسب پیروزی در این مسابقه است، اما در موازات آن، پیادهسازی تفکرات تاکتیکی مدنظر برای جام جهانی و بالا بردن سطح تجربهاندوزی کل مجموعه تیم را نیز مد نظر داریم.»
سکاندار ژاپن در خصوص ترکیب احتمالی تیمش در این نبرد اضافه کرد:«ارزیابی نهایی در مورد استفاده از نفرات، در تمرین امروز مشخص خواهد شد، اما نیاز مبرمی به محک زدن مهرههای جدید در برخی مناطق زمین داریم؛ به ویژه با در نظر گرفتن این موضوع که مدتی است تاکومی مینامینو را در اختیار نداریم. با توجه به قانون مجاز بودن 11 تعویض در این دیدار، قصد داریم نهایت بهره را از این شرایط برده و چیدمانهای متنوعی را آزمایش کنیم، تا دایره انتخابمان صرفاً به یک پست مشخص محدود نشود.»
موریاسو در ادامه، از استراتژی چرخش در ترکیب با چشمانداز حضور در جام جهانی پرده برداشت:«هدفگذاری ما، رسیدن به انجام 8 مسابقه در جام جهانی است، بنابراین بازیکنان ما باید به لحاظ فیزیکی و روانی، ظرفیت تحمل چنین فشردگی و سختی را داشته باشند. در جریان رقابتهای جام جهانی قطر نیز شاهد جابجاییهای متعددی در بین دیدارها بودیم و آرمان ما این است که تیم به چنان بلوغی برسد که حتی با وجود دگرگونیهای وسیع در ترکیب اولیه، باز هم راندمان مطلوب و درخشانی ارائه دهد.»
سرمربی ژاپن خاطرنشان ساخت:«در اردوهای اخیری که پشت سر گذاشتیم، از نفرات متفاوتی در بازیهای نخست و دوم استفاده کردیم تا تیم به درجهای از ثبات برسد که وابستگی به یک ترکیب خاص نداشته باشد و در هر شرایطی، عملکرد یکنواختی به نمایش بگذارد. هنوز جمعبندی نهایی را در خصوص نحوه استفاده از مهرهها انجام ندادهام، اما تمایل داریم قابلیت اجرای هر دو استراتژی—یعنی ثبات در ترکیب و سیستم چرخشی—را به طور همزمان داشته باشیم.»
وی در بخش دیگری از صحبتهایش، به نقش کلیدی لژیونرها در ارتقای سطح کیفی تیم ملی ژاپن پرداخت و تصریح کرد:«تمامی بازیکنان ما، چه آنهایی که در لیگ داخلی شاغل هستند و چه ستارگانی که در آن سوی مرزها توپ میزنند، عطش سیریناپذیری برای پیشرفت دارند و قادرند در هر اتمسفری به رقابت بپردازند. بازیکنانی که در فوتبال اروپا حضور دارند، در کوران مسابقات و در محیطی به مراتب دشوارتر، از حیث فیزیکی و ذهنی آبدیده شدهاند و این پختگی، کمک شایانی به تیم ملی خواهد کرد.»
موریاسو در پایان صحبتهایش تأکید کرد:«ستارههای ما توانستهاند جایگاه مستحکمی در لیگهای معتبر دنیا برای خود دست و پا کنند و این مسئله، گواهی روشن بر اعتماد به نفس بالا و قدرت جنگندگی آنهاست. اکنون، با تلفیق روحیه تیمی مثالزدنی و احترام متقابلی که در بین بازیکنان وجود دارد، به درجهای از خودباوری دست یافتهایم که میتوانیم در هر شرایطی و در برابر هر حریفی، برای کسب پیروزی بجنگیم.»