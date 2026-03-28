تراکتور خواهان تغییر محل بازی با الاهلی شد

باشگاه تراکتور با ارسال درخواستی رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا، خواهان تغییر محل برگزاری دیدار برابر شباب‌الاهلی امارات شد و تأکید کرد این مسابقه در کشوری غیر از عربستان برگزار شود.

به گزارش ایلنا، به دنبال صدور اطلاعیه وزارت ورزش و جوانان، باشگاه تراکتور با ارسال نامه‌ای رسمی به AFC، ضمن ابراز نگرانی از تصمیم اتخاذ شده مبنی بر ادامه برگزاری بازی‌های لیگ نخبگان آسیا به‌صورت مجتمع و یکپارچه در کشور عربستان، همزمان با جنگ تحمیلی علیه میهن عزیزمان ایران و بروز وضعیت رو به تزاید جنگی و ناآرامی در منطقه، خواستار انتقال دیدار تیم‌های «تراکتور ایران» و «شباب‌الاهلی امارات» به کشوری امن، باثبات و به‌دور از تنش‌های حاکم بر منطقه شد.

 باشگاه تراکتور با یادآوری تصمیم قبلی AFC در رابطه با انتقال بازی‌های خانگی تیم تراکتور به کشور ثالث (با ادعای ناامنی در ایران)، تأکید کرده است که در حال حاضر نیز با توجه به وقوع جنگ در منطقه، تضمین امنیت کامل در کشور عربستان با ابهام جدی مواجه است. علاه بر این، بازیکنان خارجی و ایرانی تیم تراکتور نگرانی‌های خود را در خصوص ناامنی ناشی از شرایط جنگی موجود در کشور عربستان به باشگاه اعلام کرده‌اند؛ لذا باشگاه تراکتور با هدف رعایت عدالت و حفظ سلامت اعضای تیم، رسماً درخواست می‌کند این مسابقه به کشوری امن و به‌دور از درگیری‌های نظامی منتقل شود.

 باشگاه تراکتور در پایان این نامه ضمن ابراز امیدواری نسبت به تغییر محل بازی، پیگیری موضوع از طریق فیفا را حق محفوظ خود دانسته است. 

 شایان ذکر است رونوشت نامه مذکور جهت اطلاع به وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال نیز ارسال شده است.

طبق برنامه، شاگردان محمد ربیعی باید روز سه‌شنبه، ۲۵ فروردین ماه، از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه «شاهزاده عبدالله الفیصل» عربستان به مصاف شباب‌الاهلی امارات بروند.

