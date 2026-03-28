دلافوئنته: ستارههای بزرگی در اختیار داریم، اما حمایت کافی نمیبینیم
سرمربی تیم ملی اسپانیا با تمجید از کیفیت بالای بازیکنانش تأکید کرد که لاروخا از نظر فنی در سطحی عالی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، قطار موفقیتهای تیم ملی اسپانیا تحت هدایت لوییس دلافوئنته، با قدرت روی ریل پیروزی به پیش میتازد. برتری قاطع 3 بر 0 در برابر صربستان، استارتی مقتدرانه برای سالی محسوب میشود که غایت نهایی آن، فتح سنگرهای جام جهانی است. سکاندار نیمکت ماتادورها با حضور در سالن کنفرانس مطبوعاتی، فضایی سرشار از طمأنینه را به رسانهها القا کرد تا ثابت کند تمام پازلهای تاکتیکی و روانی تیم، دقیقاً در سر جای مطلوب خود قرار گرفتهاند و اوضاع کاملاً تحت کنترل است.
سرمربی اسپانیا در این نشست، به تفصیل درباره شاگردانش و شرایط تیم صحبت کرد:
در ستایش اویارزابال:
«گاهی افکار عمومی ادعا میکنند که ما فاقد یک مهاجم تمام کننده هستیم… اما ما اقبال بلندی داریم و این تنها به دلیل حضور میکل نیست. شناخت من از او به سال 2015 برمیگردد، همان دورانی که در پست هافبک هجومی به میدان میرفت. او هر کاری را به نحو احسن اجرا میکند. با توجه به درک عمیقی که از فوتبال دارد، حتی میتواند در آینده یک سرمربی طراز اول شود. متاسفانه ما در ارج نهادن به داشتههایمان ضعف داریم، در حالی که او بازیکنی در کلاس جهانی است.»
درباره ویکتور مونیوز:
«او انسان فوقالعاده فروتنی است. مهرهای تازه که به این قطار اضافه شده است. تنها خواستهام از او این است که همین مسیر را ادامه دهد، چرا که این اصولیترین روش برای ارتقا و پیشرفت به شمار میرود.»
در خصوص وضعیت دروازهبانها:
«کوچکترین شکی ندارم، زیرا مطمئنم هر چهار سنگربان ما یک تضمین واقعی محسوب میشوند. آنها از تمام جهات حامی یکدیگرند و کنار گذاشتن یکی از آنها مایه تأسف است. بیایید فقط از داشتن چنین دروازهبانهایی با این سطح کیفی لذت ببریم. لزومی نمیبینم که مجدداً پشتیبانیام را از اونای ثابت کنم. نادیده گرفتن دستاوردها، شخصیت و کارنامه حرفهای او به دور از انصاف است. باید عادل باشیم و خودمان را اسیر موجسواریها یا حواشی نکنیم. هر اتفاقی زمان مخصوص به خود را میطلبد و جابجایی درون دروازه، همیشه مقولهای حساستر است.»
تمجید از یورنته:
«او یک بازیکن بینقص است. درک و اجرای بسیار بالایی از فوتبال دارد و قابلیت بازی در پستهای گوناگون را داراست. او برای تیم ما عمق، حاشیه امنیت و انسجام دفاعی به ارمغان میآورد… چه درون مستطیل سبز و چه بیرون از آن، بازوی کمکی بزرگی است. در حال حاضر، سبک بازی همه شبیه به او شده است.»
اهمیت رودری:
«او در همین لحظه نیز در اوج آمادگی مختص به خودش قرار دارد. ضمن احترام کامل به مارتین زوبیمندی، باید بگویم که او برترین بازیکن دنیاست. زمانی که او لب به سخن میگشاید، همه سراپا گوش میشوند.»
درباره خالی بودن لیست مصدومان:
«ما همواره احتیاط را چاشنی کار کردهایم. از خوششانسی ما، شرایط فیزیکی همه ایدهآل است و انگیزه بالایی برای حضور در میدان دارند. آسیبدیدگیها واقعیتی هستند که هم در اینجا و هم در رده باشگاهی رخ میدهند.»
عملکرد فرمین:
«ایدهآلترین روش برای اینکه او در اینجا پختهتر شود، این است که کیفیتی مشابه نمایشهای باشگاهیاش ارائه دهد. کارایی او واقعاً جای تحسین دارد و این سطح از عملکرد، نویدبخش اتفاقات بسیار مثبتی است.»
تحلیل صربستان و پائونویچ:
«نگرش تاکتیکی آنها در مقایسه با نمایشی که چند ماه قبل در مسابقات لیگ ملتها ارائه دادند، دستخوش تغییر شده بود. من تفکر پائونویچ مبنی بر استفاده از نامهای بزرگ در ترکیب اصلی را میپسندم. برای او آرزوی موفقیتهای فراوان دارم، چرا که احترام عمیقی برای وی قائل هستم.»