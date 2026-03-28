به گزارش ایلنا، درخشش مهدی طارمی در دیدار تدارکاتی ایران مقابل نیجریه، حتی از نگاه رسانه‌های قاره سیاه هم دور نماند. یکی از سایت‌های معتبر آفریقایی در گزارشی تحلیلی از ستاره بوشهری ایران تمجید کرد و نوشت: در شبی که بسیاری از بازیکنان تهاجمی ایران زیر فشار بدنی و پرس هافبک‌های نیجریه گیر کرده بودند، طارمی بار دیگر نشان داد چرا به‌عنوان امید نخست ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ شناخته می‌شود.

این گزارش ادامه داد: طارمی که بازوبند کاپیتانی را بر بازو داشت، در نیمه اول چندین بار تلاش کرد با حرکت‌های عرضی و نفوذ از جناح‌ها گره بازی را باز کند؛ اما نبود حمایت کافی در محوطه جریمه، مانع از تبدیل تلاش‌های او به گل شد.

اوج کار طارمی؛ شکارچی روی ریباند

دقیقه ۶۷ نقطه اوج نمایش طارمی بود. روی یک ضربه کرنر ارسالی، توپ پس از برخورد به تیرک افقی به داخل محوطه و در شلوغی مقابل پای او افتاد. طارمی با واکنشی سریع و تیزهوشانه توپ را به تور چسباند تا امید به بازگشت در دل هواداران ایران زنده شود.

گل دوم؛ شادی کوتاه و اعتراض بلند

اما چند دقیقه بعد، لحظه‌ای که طارمی بار دیگر دروازه نیجریه را گشود، با سوت داور و اعلام خطای هند همراه شد. بازبینی صحنه نشان داد توپ در مسیر کنترل، به دست او برخورد کرده و همین موضوع باعث شد گل دوم او مردود اعلام شود؛ اتفاقی که در نهایت کامبک ایران را ناتمام گذاشت.

تنهاییِ جنگنده طارمی

این گزارش تأکید کرد عملکرد طارمی آمیزه‌ای از جنگندگی و تنهایی بود. او در جدال با مدافعان قلدر نیجریه، از جمله ویلفرد ندیدی، بارها با بدن‌گذاری‌های دقیق خطا گرفت و سعی کرد ریتم بازی را به سود ایران تغییر دهد. با این حال، مردود شدن گل دوم در دقایق پایانی فشار روانی زیادی به تیم وارد کرد و طارمی در پایان بازی با چهره‌ای برافروخته زمین را ترک کرد.

