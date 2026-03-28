قدردانی باشگاه الطلبه از منصوریان و بازیکنان
مدیریت باشگاه الطلبه در جلسهای با حضور رئیس باشگاه صلاح هادی و سرمربی ایرانی تیم، علیرضا منصوریان، از تلاش و فداکاری بازیکنان و کادر فنی قدردانی کرد و درباره حل مشکلات مالی معوقه به توافق رسید.
به گزارش ایلنا، باشگاه الطلبه با انتشار بیانیهای از بازیکنان و اعضای کادر فنی بهخاطر تلاشهای حرفهای و تأثیر مثبت عملکردشان بر نتایج اخیر تیم تشکر کرد. این نشست به ریاست صلاح هادی، رئیس باشگاه، و با حضور علیرضا منصوریان و جمعی از بازیکنان برگزار شد.
در این جلسه، مسئولان باشگاه از روحیه مسئولیتپذیری، تعهد بالا و درک درست بازیکنان نسبت به شرایط فعلی تیم تمجید کرده و ابراز داشتند که این ویژگیها نشاندهنده شخصیت واقعی مجموعه الطلبه و عزم آنان برای موفقیت در هر شرایطی است.
همچنین، رئیس باشگاه ضمن قدردانی از صبر و همکاری بازیکنان و کادر مربیگری در قبال بدهیهای مالی معوقه، اعلام کرد که طرفین بر سر مجموعهای از راهکارهای مشترک برای رفع این مشکلات به توافق رسیدهاند.
مدیریت الطلبه هدف از این نشست را تقویت روند مثبت تیم، فراهمسازی حمایت لازم برای دستیابی به اهداف فصل جاری و بازگرداندن جایگاه قهرمانی باشگاه در رقابتهای لیگ و جام حذفی عنوان کرد.
گفتنی است پیشتر علیرضا منصوریان نسبت به وضعیت مالی باشگاه و تأخیر در پرداخت مطالبات بازیکنان ابراز نارضایتی کرده بود و بهنظر میرسد این جلسه در راستای رفع همین چالشها برگزار شده است.