به گزارش ایلنا، مازیار ناظمی رئیس سابق فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری ایران در اعتراض به سکوت و بی‌عملی فدراسیون جهانی موتورسواری در قبال جان باختن زنان، کودکان و ورزشکاران ایرانی در جنگ تحمیلی علیه کشورمان از کمیسیون موبیلیتی FIM استعفا کرد.

در بخشی از بیانیه شدیداللحن مازیار ناظمی آمده است: «بیش از یک ماه از حملات بی‌وقفه و هدفمند دشمن به کشورم می‌گذرد؛ حملاتی که حاصل آن، جان باختن ده‌ها کودک، زن و ورزشکار بی‌گناه در ایران، از جمله ۱۵۶ کودک در شهر میناب، بوده است. با این حال، فدراسیون جهانی موتورسواری (FIM) و نهادهای وابسته به آن، در سکوتی عجیب و غیرقابل قبول، از کنار این فاجعه انسانی عبور کرده‌اند.»

ناظمی با اشاره به کمیسیون زنان FIM و ترکیب اعضای آن، در بخشی از بیانیه خود گفته است: «جای تأسف عمیق دارد که کمیسیون زنان FIM، با وجود داشتن عضوی از ایران، حتی از یک ابراز همدردی ساده نیز خودداری کرده است. این رفتار، مصداق بارز بی‌توجهی به ارزش‌های انسانی و اخلاقی است که منزلت و جایگاه یک نهاد ورزشی جهانی را خدشه‌دار می‌کند.»

عضو پیشین کمیسیون موبیلیتی فدراسیون جهانی موتورسواری با تأکید بر سابقه طولانی حضور خود در ورزش و مسئولیت‌های بین‌المللی، این بی‌عملی و سکوت شرم‌‌آور‌آآ‌آتور را محکوم و به صراحت گفته است: «جایی که جان انسان‌ها در اولویت نیست، عضویت در آن نه تنها افتخار نیست ، بلکه مسئولیتی اخلاقی برای اعتراض را به همراه دارد.»

وی در ادامه با انتقاد از رویکردهای ساختاری در برخی نهادهای بین‌المللی افزوده است: «متأسفانه، این رفتار یادآور نگاه‌های استعماری و غیرمتوازنی است که هنوز در برخی ساختارهای بین‌المللی ریشه دوانده است. من به سهم خود، در اعتراض به این بی‌عملی و بی‌احترامی به ارزش‌های انسانی، از عضویت در کمیسیون موبیلیتی فدراسیون جهانی موتورسواری استعفا می‌دهم.»

ناظمی در پایان بیانیه خود تأکید کرده است: «شرمساری از این سکوت، بر وجدان تاریخی این نهاد باقی خواهد ماند.»

مازیار ناظمی پیش از این سابقه ریاست فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی ایران و همچنین عضویت در کمیسیون موبیلیتی فدراسیون جهانی موتورسواری (FIM) را در کارنامه داشته است.

