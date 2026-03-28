درخشش خیرهکننده مونیوز با پیراهن لاروخا
ویکتور مونیوز با نمایشی چشمگیر در ترکیب تیم ملی اسپانیا، شبی خاص را برای خود و هواداران لاروخا رقم زد.
به گزارش ایلنا، تقویمها تاریخ 27 مارس 2026 را نشان میدادند؛ شبی که به یک نقطه عطف فراموشنشدنی در کارنامه حرفهای ویکتور مونیوز تبدیل شد. این پدیده نوظهور، در نخستین تجربه پوشیدن پیراهن تیم ملی اسپانیا، دست به کار بزرگی زد و با تسلیم کردن میلینکوویچ ساویچ، دروازهبان حریف، نام خود را بر سر زبانها انداخت.
شاید کمتر کارشناسی پیشبینی میکرد که او مسافر این اردو باشد، اما نمایشهای خیرهکننده و فصل درخشان او با لباس اوساسونا، لوییس دلافوئنته را متقاعد کرد تا این جواهر را به ترکیب تیمش اضافه کند.
در روزهایی که غیبت مهرههای هجومی سرشناسی همچون نیکو ویلیامز به چشم میآمد، این وینگر آماده توانست بلیت حضور در لیست نهایی و 27 نفره لاروخا را به دست بیاورد و از همان دقایق نخست، ارزشهای خود را به رخ بکشد.
سرعت ویرانگر و تحرک بالای او در زمین، سیگنال روشنی بود که نشان میداد مونیوز پتانسیل بالایی برای رزرو یکی از بلیتهای جام جهانی دارد. نقطه اوج هنرنمایی او روی نبوغ فران تورس رقم خورد؛ جایی که یک پاس پشتپای استثنایی و هنرمندانه از تورس، مونیوز را در موقعیت گلزنی قرار داد تا او با یک ضربه تمامکننده، آمار تحسینبرانگیز این فصل خود در رده باشگاهی (شامل 6 گل زده و 5 پاس گل) را با یک شاهکار ملی تکمیل کند.
با این حال، ابعاد این شب رویایی فراتر از یک درخشش ساده بود و با صفحات تاریخ پیوند خورد. مونیوز اکنون یازدهمین بازیکن در تمام ادوار باشگاه اوساسونا است که افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی بزرگسالان اسپانیا را به دست آورده است.
شگفتانگیزتر آنکه، گلزنی او یک طلسم تاریخی و خاکخورده را باطل کرد! پیش از این، آخرین باری که نمایندهای از باشگاه اوساسونا موفق به گلزنی برای تیم ملی شده بود، به تاریخ 15 مه 1929 بازمیگشت؛ روزگاری که گویبورو در جریان پیروزی جذاب 4 بر 3 ماتادورها در برابر سه شیرها، موفق به فتح دروازه حریف شده بود.
پس از پایان این نبرد خاطرهانگیز، وینگر اوساسونا با آرامشی مثالزدنی در منطقه میکسدزون حاضر شد. او که سراپا شوق و قدردانی بود، میخواست از تمام عواملی که زمینهساز ثبت این گل تاریخی شدند، تشکر کند. وی در برابر میکروفون خبرنگاران گفت:
«واقعیت امر این است که زندگی به سرعت تغییر میکند و زمان زیادی برای هضم آن نداری، اما من تلاش میکنم از این مسیر لذت ببرم، هر روز، به ویژه در اینجا، با اندوختن تجربه در این رقابتها، چه در تیم ملی و چه در باشگاهم. حقیقت این است که رفتهرفته در حال پیدا کردن جایگاه خودم هستم.»
او در ادامه به فضای صمیمی اردوی تیم ملی و برخورد همتیمیهایش اشاره کرد و افزود:
«اینجا واقعاً یک گروه فوقالعاده داریم. از همان روز نخست ورودم استقبال بسیار گرمی از من کردند. از تکتک آنها بینهایت سپاسگزارم و خب، این دستاورد نیز بخشی از لطف و کمک آنها محسوب میشود.»
در نهایت، زمانی که اهالی رسانه پرده از رکوردشکنی تاریخی او برداشتند و به وی اطلاع دادند که از سال 1929 به این سو، او نخستین بازیکن اوساسونا است که برای اسپانیا گلزنی میکند، مونیوز نتوانست حیرت خود را پنهان کند و واکنش نشان داد:
«حقیقت این است که اصلاً چنین چیزی را نمیدانستم، اما از این نخستین بازی ملی بسیار خوشحالم و از همه بابت آن قدردانی میکنم.»