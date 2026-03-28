جنجال حقوقی بر سر قهرمان آفریقا
مراکش و سنگال مقابل هم قرار گرفتند
پس از تغییر قهرمان جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ توسط کنفدراسیون فوتبال آفریقا، وکلای دو کشور وارد نبرد حقوقی شدند.
به گزارش ایلنا، آتش زیر خاکستر فینال جنجالی جام ملتهای آفریقا، نه تنها خاموش نشده، بلکه شعلههای آن اکنون به راهروهای دادگاههای بینالمللی کشیده شده است. جرقه دور جدید این درگیریها روز گذشته زده شد؛ زمانی که وکلای فدراسیون فوتبال سنگال در یک کنفرانس مطبوعاتی آتشین، شمشیر را از رو بستند و تصمیم انضباطی و حیرتانگیز کاف (CAF) مبنی بر خلع ید سنگال از تاج قهرمانی و تقدیم آن به مراکش را به باد انتقاد گرفتند.
اما این هجمه بیجواب نماند و روز جمعه، جبهه نبرد شاهد یک پاسخ سنگین از سوی رباط بود. مراد العجوتی، به نمایندگی از کانون وکلای مراکش، وارد گود شد تا با یک اخطار صریح حقوقی، رویای سنگالیها برای رونمایی از این جام در دیدار تدارکاتی پیشرو مقابل تیم ملی پرو را نقش بر آب کند.
العجوتی با استناد به کتاب قانون، خطونشان کشید و با لحنی هشدارآمیز گفت: «تا زمانی که دادگاه عالی ورزش (CAS) حکم تعلیقی در این باره صادر نکرده است، گرداندن این کاپ توسط سنگالیها مصداق قطعی غصب عنوان قهرمانی محسوب شده و بر پایه ماده 835 قانون آیین دادرسی مدنی، یک تخلف محرز به شمار میرود.»
در حالی که افکار عمومی و هواداران فوتبال آفریقا در التهابِ صدور رای نهایی میسوزند، یک وزنه سنگینِ حقوقی از قاره سبز به دفاع از سنگال برخاست. خوان ده دیوس کرسپو، حقوقدان نامدار اسپانیایی که سکان هدایت این پرونده پیچیده را در دادگاه عالی ورزش (CAS) در دست دارد، روی خط برنامه رادیویی پرمخاطب «El Partidazo de COPE» آمد تا در دل این طوفان رسانهای، آبی بر آتشِ نگرانیهای داکار بریزد.
این وکیل کهنهکار با اطمینانی مثالزدنی از شانس بالای موکلانش برای بازگرداندن جام به خانه صحبت کرد و در جملاتی کوبنده اظهار داشت: «قاضی میدان سوت آغاز یک نبرد را میزند و تنها خود اوست که پایان آن را اعلام میکند. من به شدت به پیروزی در این پرونده امیدوارم. آرزو میکنم تا اواخر ماه جولای و یا نهایتاً در ماه آگوست (مرداد) این ماجرا مختومه شود، اما از دیدگاه شخصی من، این رای به تمام معنا ناعادلانه و پشتپا زدن به قانون است.»
این سیگنال قدرتمند از سوی تیم حقوقی سنگال نشان میدهد که آنها قصد عقبنشینی در این جنگ فرسایشی را ندارند. حالا چشمان دنیای فوتبال به ساختمان دادگاه عالی ورزش دوخته شده تا مشخص شود در ماههای پیشرو، چکش قاضی در این پرونده تاریخی و بینظیر، به سود کدام جبهه کوبیده خواهد شد.