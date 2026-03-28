اسپانیا ۳-۰ صربستان ؛ هیولای دلافوئنته آماده جام جهانی

به گزارش ایلنا، مهاجم رئال سوسیه‌داد با دبل خود مسیر پیروزی مقابل صربستان را هموار کرد و ویکتور مونیوز در نیمه دوم آن را قطعی کرد. لوئیس دلا فوئنته دقایق بازی را مدیریت کرد و تیم ملی اسپانیا با حس خوب و بدون هیچ مشکل جسمانی بازی را به پایان رساند.

تیم ملی اسپانیا مسیر خود به سوی جام جهانی را در دیدار برابر صربستان در ویارئال آغاز کرد و رهبر این تیم میکل اویارسابال بود. او با دو گل در نیمه اول، راه پیروزی را هموار کرد و در نیمه دوم، ویکتور مونیوز، بازیکن تازه‌وارد، نتیجه را قطعی کرد. پیروزی‌ای که حس بسیار مثبتی برای لاروخا به همراه داشت؛ هدف محقق شد.

اگر کسی تردیدی داشت که لوئیس دلا فوئنته این دو بازی ماه مارس را جدی نمی‌گیرد، سرمربی با انتخاب ترکیبی تقریباً اصلی مقابل صربستان در ورزشگاه لا سرامیکا بار دیگر این موضوع را ثابت کرد. لامین، پدری و رودری دوباره در کنار هم به میدان رفتند؛ اتفاقی که از سپتامبر در صوفیه رخ نداده بود.

هافبک منچسترسیتی با بازوبند کاپیتانی، خط میانی را رهبری کرد. شاید هنوز به همان سطح فوق‌العاده‌ای که باعث شد در سال ۲۰۲۴ توپ طلا بگیرد نرسیده باشد، اما همچنان اقتدار و انرژی لازم را به هم‌تیمی‌هایش منتقل می‌کند. وقتی پدری را هم در اختیار داشته باشی، تنها کاری که از دست دلا فوئنته برمی‌آید این است که ستاره‌ای مثل زوبیمندی را روی نیمکت نگه دارد؛ بازیکنی که در این بازی از ابتدا فرصت بازی پیدا نکرد. در خط دفاع نیز کوبارسی در کنار لاپورت بدون جایگزین، اعتماد کادر فنی را جلب کرد. درون دروازه هم دلا فوئنته همچنان روی انتخاب خود پافشاری می‌کند: شماره یک تیم اونای سیمون است، حتی اگر پیراهن شماره ۲۳ را بر تن داشته باشد. خوان گارسیا از لیست خط خورد و اولین بازی‌اش باید به زمان دیگری موکول شود؛ شاید در کورنیا.

اسپانیا از همان ابتدا برتری خود را نشان داد. دو هشدار ابتدایی از بائنا که در غیاب ویلیامز در تلاش است جایگاهش را در ترکیب تثبیت کند، مقدمه گل اول بود. کمی پس از دقیقه ۱۵، لاروخا به گل رسید. اویارسابال پس از یک حرکت تیمی زیبا که با لامین آغاز شد، دهمین گل خود در ۱۰ بازی اخیر را به ثمر رساند. ستاره بارسلونا با فرمین همکاری کرد، او با دو لمس توپ جهت بازی را تغییر داد، بائنا توپ را عبور داد و میکل با پای چپ کار را تمام کرد.

این گل کاملاً حق اسپانیا بود. صربستان که با رویکردی آرام‌تر و شبیه یک بازی دوستانه وارد میدان شده بود، واکنش مناسبی نشان نداد. لامین می‌توانست گل دوم را با شوتی از پشت محوطه به ثمر برساند و فرمین هم حتی گلزنی کرد، اما به دلیل خطای هند، گل او مردود اعلام شد.

اما بازیکن درخشان میدان اویارسابال بود. در کنار او، کوبارسی هم عملکرد بسیار مستحکمی داشت و به اعتماد سرمربی پاسخ داد. مدافع بارسلونا با یک پاس عالی، مهاجم سوسیه‌داد را در موقعیت قرار داد و اویارسابال با شوتی قدرتمند از پشت محوطه، توپ را به گوشه دروازه فرستاد. این گل تعداد گل‌های او در ۱۰ بازی ملی اخیر را به یازده رساند. او با این گل، بیست‌وچهارمین گل ملی خود را ثبت کرد و در کنار فران تورس در جمع ۱۰ گلزن برتر تاریخ تیم ملی قرار گرفت.

دلا فوئنته که از تمام هشت تعویض توافق‌شده استفاده نکرد، از همان بین دو نیمه مدیریت دقایق را آغاز کرد. پدری و فرمین در نیمه اول بازی کردند و در نیمه دوم، فورنالس و اولمو وارد زمین شدند. با نتیجه ۲-۰، شدت بازی کاهش یافت و به نظر می‌رسید مهم‌ترین هدف، جلوگیری از مصدومیت است. لامین و اویارسابال حدود ۳۰ دقیقه پایانی را استراحت کردند و جای خود را به فران تورس و ویکتور مونیوزِ تازه‌وارد دادند.

گل سوم اسپانیا نیز از همین تغییرات شکل گرفت. اولمو پاس در عمق خوبی برای فران تورس فرستاد، او با یک پاس پشت پا توپ را برای وینگر اوساسونا مهیا کرد و ویکتور مونیوز با خونسردی و با ضربه‌ای دقیق به گوشه دروازه، گل زیبایی به ثمر رساند؛ گلی که قطعاً آن را همیشه به یاد خواهد داشت.

رودری و بائنا که به ورزشگاه سابق خود بازگشته بودند، با تشویق تماشاگران زمین را ترک کردند. یرمی، دیگر بازیکن سابق ویارئال، به میدان آمد و زوبیمندی نیز وارد بازی شد. در نهایت موسکرا هم اولین بازی خود را انجام داد و کوبارسی نیز ده دقیقه زودتر تعویض شد؛ چیزی که با توجه به برنامه فشرده مسابقات، احتمالاً برای فلیک خبر خوبی خواهد بود.

ویکتور مونیوز در سمت چپ همچنان برای دفاع حریف دردسرساز بود. اولمو هم می‌توانست اختلاف را بیشتر کند، اما میلینکوویچ ساویچ با واکنشی عالی مانع از گل شد؛ واکنشی که حتی تحسین دنی اولمو را هم به همراه داشت.

اسپانیا همچنان در مسیر موفقیت قرار دارد؛ یک آماده‌سازی خوب برابر صربستان، روزی مناسب برای اولین بازی‌ها و کسب حس مثبت، و مهم‌تر از همه اینکه به نظر می‌رسد هیچ بازیکنی دچار مصدومیت نشد.

انتهای پیام/