هلند ۲-۱ نروژ ؛ ادای احترام به کرویف با کامبک

به گزارش ایلنا، رونالد کومان تصمیم گرفت در خط میانی از کیز اسمیت استفاده کند، تئون کوپماینرز در پست وینگر راست به میدان رفت. دونیل مالن نیز به‌عنوان مهاجم نوک انتخاب شد. در سمت دیگر نروژ تقریباً از ترکیب دوم خود استفاده کرده بود و تنها نکته قابل توجه حضور الکساندر سورلوث در نوک خط حمله بو‌د.

در دقیقه ۱۴، برای گرامیداشت یوهان کرویف که ۱۰ سال پیش در ۲۴ مارس درگذشت، در سراسر ورزشگاه تشویق گسترده‌ای شکل گرفت.

اولین موقعیت جدی بازی در دقیقه ۱۷ به‌وجود آمد؛ جایی که دنزل دامفریز توپ را با ضربه سر به عرض دروازه فرستاد، اما مالن نتوانست از فاصله نزدیک با یک ضربه آن را وارد دروازه کند.

در دقیقه ۲۴، نروژ به گل رسید؛ آندریاس شیلدروپ پس از عبور از دامفریز به داخل زد و با یک ضربه کات‌دار توپ را از کنار بارت فربروخن عبور داد و گلزنی کرد. مالن یک فرصت عالی برای تساوی را از دست داد، اما در ادامه ویرژیل فن‌دایک با ضربه سر روی یک کرنر بازی را ۱-۱ کرد.

در نیمه دوم، مالن یک موقعیت خوب دیگر را به بیرون زد، اما هلند در دقیقه ۵۲ به گل برتری رسید. رایان گراونبرخ در میانه میدان توپ را گرفت، آن را به دامفریز رساند و او با ارسال خود، تیجانی ریندرز را صاحب موقعیت کرد تا پس از یک کنترل، توپ را با قدرت وارد دروازه کند.

بقیه نیمه دوم نسبتاً کسل‌کننده دنبال شد و تعویض‌های دو تیم ریتم بازی را از بین برد. برایان بروبی با یک ضربه سر تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما در نهایت هیچ‌یک از دو تیم دیگر موفق به گلزنی نشدند. در نهایت، هلند به پیروزی رسید و در بازی بعدی باید به مصاف اکوادور برود.

