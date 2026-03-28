آخرین خبر درباره توقیف اموال و اخراج افشین پیروانی

به گزارش ایلنا، طی ساعات گذشته شایعات متعددی پیرامون آینده همکاری افشین پیروانی با باشگاه پرسپولیس منتشر شد‌. پیروانی پیش از شروع حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی علیه ایران، کشور را ترک کرده بود.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که موضوع قطع همکاری باشگاه پرسپولیس با افشین پیروانی کاپیتان و اسطوره این باشگاه که اکنون مدیریت تیم و سرپرستی آن را عهده‌دار است صحت ندارد. موضوعی که سخنگوی این باشگاه نیز آن را رد کرده و شایعه خواند.

پیروانی سال‌هاست گرین کارت آمریکا را داراست و سالیانه با توجه به حضور خانواده‌اش در این کشور، در پایان تعطیلی فصل فوتبالی راهی این کشور می‌شده و این‌بار هم با توجه به شرایط کنونی به دیدار خانواده‌اش رفته که البته با حواشی و شایعات کنونی مواجه شد.

انتهای پیام/