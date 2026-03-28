آخرین خبر درباره توقیف اموال و اخراج افشین پیروانی
بعد از سفر افشین پیروانی به ایالت متحده امریکا حواشی زیادی درباره این موضوع شکل گرفت.
به گزارش ایلنا، طی ساعات گذشته شایعات متعددی پیرامون آینده همکاری افشین پیروانی با باشگاه پرسپولیس منتشر شد. پیروانی پیش از شروع حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی علیه ایران، کشور را ترک کرده بود.
پیگیریها نشان میدهد که موضوع قطع همکاری باشگاه پرسپولیس با افشین پیروانی کاپیتان و اسطوره این باشگاه که اکنون مدیریت تیم و سرپرستی آن را عهدهدار است صحت ندارد. موضوعی که سخنگوی این باشگاه نیز آن را رد کرده و شایعه خواند.
پیروانی سالهاست گرین کارت آمریکا را داراست و سالیانه با توجه به حضور خانوادهاش در این کشور، در پایان تعطیلی فصل فوتبالی راهی این کشور میشده و اینبار هم با توجه به شرایط کنونی به دیدار خانوادهاش رفته که البته با حواشی و شایعات کنونی مواجه شد.