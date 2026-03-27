خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازیکن باتجربه شمس آذر به هلال احمر پیوست

کد خبر : 1765812
لینک کوتاه کپی شد.

صائب محبی مدافع باتجربه شمس آذر با حضور در جمع هلال احمر قزوین، به جمع آنها پیوست.

به گزارش ایلنا،  صائب محبی، مدافع باتجربه تیم شمس‌آذر قزوین، با حضور در پایگاه جمعیت هلال‌احمر قزوین به جمع داوطلبان این مجموعه امدادی پیوست.

محبی در جریان این حضور، ضمن آشنایی با فعالیت‌های بشردوستانه هلال‌احمر، همکاری خود با این نهاد را به‌صورت رسمی آغاز کرد. مسئولان هلال‌احمر قزوین نیز از تصمیم این بازیکن برای همراهی در برنامه‌های امدادی و اجتماعی قدردانی کردند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار