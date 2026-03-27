بازیکن باتجربه شمس آذر به هلال احمر پیوست
صائب محبی مدافع باتجربه شمس آذر با حضور در جمع هلال احمر قزوین، به جمع آنها پیوست.
به گزارش ایلنا، صائب محبی، مدافع باتجربه تیم شمسآذر قزوین، با حضور در پایگاه جمعیت هلالاحمر قزوین به جمع داوطلبان این مجموعه امدادی پیوست.
محبی در جریان این حضور، ضمن آشنایی با فعالیتهای بشردوستانه هلالاحمر، همکاری خود با این نهاد را بهصورت رسمی آغاز کرد. مسئولان هلالاحمر قزوین نیز از تصمیم این بازیکن برای همراهی در برنامههای امدادی و اجتماعی قدردانی کردند.