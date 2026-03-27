قوانین جدید برای جام جهانی ۲۰۲۶ امریکا

به گزارش ایلنا، فیفا قوانین جدیدی را که در جام جهانی ۲۰۲۶ اعمال خواهد شد اعلام کرد.

- به بازیکن تعویض شده حداکثر ۱۰ ثانیه برای ترک زمین داده می‌شود، اگر بیش از ۱۰ ثانیه طول بکشد، بازیکن جایگزین باید یک دقیقه قبل از ورود صبر کند، که باعث می‌شود تیمش به مدت یک دقیقه با ده بازیکن بازی کند.

- زمان ۵ ثانیه برای پرتاب‌های اوت و ضربات دروازه اعمال خواهد شد. گذشتن از این زمان منجر به از دست دادن مالکیت توپ می‌شود.

- بازیکنی که در زمین درمان پزشکی دریافت کرده باید زمین را ترک کند و یک دقیقه قبل از بازگشت صبر کند، مگر اینکه مصدومیت ناشی از خطایی باشد که کارت به دنبال داشته باشد.

- داور ویدئویی (VAR) ضربات کرنر اشتباه گرفته شده را بازبینی خواهد کرد.

- فقط کاپیتان تیم حق دارد به داور مراجعه کند و درخواست توضیح کند؛ سایر بازیکنان در صورت محاصره داور ممکن است با کارت زرد جریمه شوند.

