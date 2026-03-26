واکنش لیائو به حاشیه تمرینات میلان

به گزارش ایلنا، خروج زودهنگام ستاره پرتغالی در جریان ناکامی روسونری برابر لاتزیو، با پرخاشگری و ناراحتی شدید این بازیکن همراه شد؛ اتفاقی که در نهایت به خط خوردن نام او از لیست تیم برای نبرد آتی مقابل تورینو انجامید.

هرچند مواضع رسمی باشگاه، آسیب‌دیدگی را عامل این غیبت معرفی کرد، اما افشاگری روزنامه «گاتزتا دلو اسپورت» پرده از یک مجادله جدی میان این وینگر و ماسیمیلیانو آلگری در آخرین جلسه تمرینی پیش از مسابقه برداشت.

بر اساس ادعای این نشریه ایتالیایی، سرمربی تیم در جریان تمرینات به شدت از رویکرد شاگردش خرده گرفته و از او مطالبه کرده بود تا پشتیبانی بیشتری از سایر نفرات تیم داشته و در خلق موقعیت‌های هجومی زهر دارتر و موثرتر ظاهر شود.

با این حال، واکنش صریح ستاره خط حمله با این مضمون که «از پس چنین خواسته‌ای برنمی‌آیم»، نقطه جوش این ماجرا بود. همین پاسخ صریح سبب شد تا آلگری برای اجرای تنبیه انضباطی و اثبات عدم تحمل چنین رفتارهایی، او را از کاروان تیم برای مسابقه‌ای که با برتری 3-2 میلانی‌ها مقابل تورینو خاتمه یافت، به طور کل کنار بگذارد.

با تمام این گمانه‌زنی‌ها و حواشی، وخامت وضعیت فیزیکی این مهاجم به حدی رسید که کادر فنی تیم ملی پرتغال نیز از دعوت او برای پنجره دیدارهای بین‌المللی امتناع ورزید. این خط خوردن از اردوگاه ملی، کفه ترازو را به نفع روایت اولیه باشگاه سنگین‌تر می‌کند و نشان می‌دهد که به احتمال فراوان، دلیل اصلی دور ماندن او از مستطیل سبز در تقابل با تورینو، همان دردهای فیزیکی و عدم سلامت جسمانی بوده است.

