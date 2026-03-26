نیویورک سیتی چشم به ستاره آنفیلد دارد
برد سیمز، مدیر اجرایی نیویورک سیتی، تأیید کرد که این باشگاه آمریکایی عملکرد محمد صلاح را زیر نظر گرفته است.
به گزارش ایلنا، بامداد سهشنبه رسماً تایید شد که دوران حضور فرعون مصری در آنفیلد با اتمام مسابقات جاری به نقطه پایان میرسد. با وجود گمانهزنیهای فراوان پیرامون کوچ احتمالی او به خاورمیانه و لیگ عربستان، سیمز از اشتیاق نماینده نیویورک در لیگ حرفهای آمریکا برای به خدمت گرفتن این مهاجم پرده برداشت.
وی در جریان نشست تخصصی «بیزینسآفساکر» صراحتاً عنوان کرد: «اضافه شدن ستارهای چون محمد صلاح به ترکیب ما شگفتانگیز خواهد بود، هرچند تا این لحظه هیچگونه مذاکره مستقیمی با شخص او یا وکلایش صورت نگرفته است. شرط حیاتی برای ما، اشتیاق قلبی خود بازیکن برای تجربه چالش در ایالات متحده و اقامت در نیویورک است. ما برنامهای برای اصرار به هیچ فردی جهت پیوستن به این مسابقات یا باشگاه خودمان نداریم؛ ما صرفاً نفراتی را میخواهیم که با تمام وجود خواهان حضور در اینجا باشند.»
این مقام مسئول در ادامه به معیارهای جذب نامهای بزرگ اشاره کرد و افزود: «هنگام استخدام چهرههای سرشناس باید با وسواس بالایی عمل کرد. تیم ما نیازمند افرادی است که در تمرینات بیشترین تلاش را به کار گیرند، الگوهای تیمی شایستهای باشند و فضای رختکن و هویت باشگاه را ارتقا دهند. ما در پروسه استعدادیابی، تمام زوایای پنهان را با دقت زیر ذرهبین میبریم و این رویکرد دقیق فقط مختص نامهای پرآوازه نیست.»
مسئله تأملبرانگیز در این ماجرا، وابستگی ساختاری تیم آمریکایی به هلدینگ «گروه فوتبال سیتی» است؛ همان ابرشرکتی که سکان مالکیت رقیب دیرینه لکلکها، یعنی منچسترسیتی را نیز در اختیار دارد.