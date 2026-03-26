قرعهکشی جام ملتهای آسیا لغو شد
AFC به صورت رسمی اعلام کرد مراسم قرعه کشی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ لغو شده است.
به گزارش ایلنا، عالیترین مرجع مدیریت فوتبال در قاره کهن طی بیانیهای در روز پنجشنبه، از جابهجایی در تقویم آیین گروهبندی معتبرترین تورنمنت ملی آسیا برای سال ۲۰۲۷ خبر داد؛ رویدادی که پیش از این مقرر شده بود در تاریخ ۱۱ آوریل (برابر با ۲۲ فروردینماه) به میزبانی پایتخت عربستان به انجام برسد.
متولیان برگزاری این مسابقات، ریشه این تغییر برنامه را انجام ارزیابیهای موشکافانه و بررسی های دقیق عنوان کردهاند تا از این طریق، بستر لازم برای مشارکت قطعی و بیدغدغه تمامی مدعوین و نمایندگان در این گردهمایی سرنوشتساز فراهم گردد.
در همین راستا، مقامات این نهاد آسیایی تشکر خود را از ستاد اجرایی مستقر در عربستان سعودی که از هر حیث مهیای برپایی این تشریفات طبق زمانبندی قبلی بودند، به عمل آوردند. افزون بر این، از همراهی، سعهصدر و تعامل سازنده کشورهای زیرمجموعه و سایر ارکان دخیل در این رقابتها نیز به شکلی ویژه تقدیر به عمل آمد.
بر اساس این اطلاعیه، دادههای تکمیلی پیرامون تاریخ جایگزین و نحوه جدید برگزاری آیین قرعهکشی، متعاقباً و در فرصتی مقتضی اعلام خواهد شد.