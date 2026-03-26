MLS بدون امتیاز ویژه برای ستاره مصری

به گزارش ایلنا، در شرایطی که محافل فوتبالی جهان تحت تأثیر خروج قطعی ستاره مصری از آنفیلد در پایان فصل جاری قرار دارند، موضع‌گیری قاطع «دان گاربر»، رئیس لیگ برتر آمریکا، تمامی گمانه‌زنی‌ها درباره حمایت مالی این سازمان از تیم‌های خواهان این مهاجم تراز اول را نقش بر آب کرد.

گاربر در گفتگو با «بن جیکوبز»، تحلیلگر سرشناس بازار نقل‌وانتقالات، با صراحتی تمام اعلام نمود که سازوکار اقتصادی ویژه‌ای که منجر به حضور لیونل مسی در اینتر میامی شد، به هیچ عنوان برای هیچ مهره دیگری، حتی محمد صلاح، تکرار نخواهد شد.

مدیر ارشد اجرایی فوتبال در آمریکای شمالی با تفکیک قائل شدن میان اعتبار تجاری اسطوره‌های فوتبال در سطح بین‌المللی خاطرنشان کرد: «ما تنها با یک لئو مسی در کل تاریخ روبرو هستیم. در مقطع فعلی تردید دارم که تشکیلات لیگ تمایلی به مداخله مستقیم در قراردادهای مالی برای جذب ستاره‌های جدید داشته باشد. بی‌شک مو صلاح در زمره برترین مهره‌های تاریخ لیگ جزیره است و پیوستن او به رقابت‌های ما مایه افتخار خواهد بود، اما شیوه تعامل ما با او با آنچه برای مسی رخ داد، متمایز است.»

گاربر که پس از نهایی شدن خبر جدایی صلاح از جمع سرخ‌پوشان مرسی‌ساید، با محدودیت کمتری درباره او سخن می‌گفت، تصریح کرد: «پیش از این به خاطر قرارداد او با لیورپول مجاز به اظهارنظر نبودم، اما اکنون به روشنی اعلام می‌کنم که مشتاقانه منتظر حضور او در لیگ‌مان هستیم. ما قادریم برترین بستر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را فراهم کنیم تا صلاح بتواند توانایی‌های خارق‌العاده‌اش را در مستطیل سبز آمریکا به معرض نمایش بگذارد.»

مرد سال فوتبال آفریقا که از سال ۲۰۱۷ با پیراهن لیورپول به یکی از ارکان تکرارناپذیر فوتبال اروپا بدل شده، کارنامه‌ای درخشان بر جای گذاشته که هر باشگاهی را برای تصاحب او به تکاپو می‌اندازد.

این گلزن ۳۳ ساله طی 9 سال فعالیت در آنفیلد، در مجموع ۴۳۵ رقابت رسمی به میدان رفته و آمار استثنایی ۲۵۵ گل و ۱۲۲ پاس گل را در سوابق خود ثبت کرده است. صلاح که اکنون در آستانه یک جابجایی بزرگ قرار دارد، میان دو راهی پیشنهادات وسوسه‌انگیز خاورمیانه و جذابیت‌های بازی در ایالات متحده قرار گرفته است.

با این اوصاف، هشدار شفاف دان گاربر گویای این حقیقت است که اگر باشگاه‌هایی نظیر اینتر میامی به دنبال جذب «پادشاه مصری» هستند، باید صرفاً بر توان اقتصادی خود و حامیان مالی‌شان تکیه کنند و چشم‌داشتی به بودجه مرکزی لیگ نداشته باشند.

حال باید منتظر ماند و دید آیا جاذبه‌های زندگی در آمریکا و حضور در لیگی که مسی را در اختیار دارد، می‌تواند صلاح را متقاعد کند تا از ثروت کلان سعودی‌ها چشم‌پوشی کرده و راهی نیم‌کره غربی شود؟

