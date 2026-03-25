برد الطلبه با منصوریان در لیگ عراق

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته بیست‌وچهارم لیگ ستارگان عراق، تیم الطلبه با هدایت علیرضا منصوریان برابر امانات بغداد قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید.

شاگردان منصوریان نیمه نخست را طوفانی آغاز کردند و با گل‌های سیمون و عادل منتظر دو بار دروازه حریف را باز کردند تا با برتری ۲ بر صفر راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم، امانات بغداد یکی از گل‌ها را جبران کرد اما الطلبه با حفظ انسجام دفاعی اجازه نداد نتیجه تغییر کند و در نهایت سه امتیاز این دیدار را به دست آورد.

الطلبه با این پیروزی ۴۷ امتیازی شد و جایگاه خود در رده چهارم جدول لیگ ستارگان عراق را تثبیت کرد.

