بختیاریزاده: حتی یک وجب از خاک میهن را به دشمن نخواهیم داد
سرمربی تیم فوتبال استقلال با محکومیت تجاوز دشمنان به خاک ایران، در گفتوگو با رسانه رسمی تیم فوتبال باشگاه استقلال گفت: «مردم ایران با اتحاد و همدلی در ایام جنگ رمضان نشان دادند هیچ قدرت و ارادهای توانمندی شکستن یکدلی و یکپارچگی مردم ایران را ندارد و قطعا این موضوع در برابر هر قدرت نظامی دست برتر را خواهد داشت.»
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، سهراب بختیاریزاده با اشاره به حملات دشمن متجاوز به اماکن آموزشی، درمانی و ورزشی توضیح داد: «موشکباران مدارس، بیمارستانها و ورزشگاه ها بیانگر این حقیقت آشکار است که دشمن در میانه جنگ و تجاوز از هیچ خشونت و جنایتی واهمه ندارد و به همین دلیل بی رحمانه دانش آموزان معصوم و بی گناه مدرسه میناب یا بیمارستانها را هدف حملات خود قرار داد تا دنیا متوجه شود در این تجاوز برای سیاستمداران پشت پرده کودک و پیر و جوان اهمیتی ندارد.»
وی در ادامه گفت: «شاید دشمنان ایرانزمین از نظر قدرت نظامی برتری داشته باشند اما اراده، ایستادگی و همدلی مردم ایران قدرت بازدارندگی در برابر این رفتار وحشیانه را دارد. تداوم بی رحمی دشمن متجاوز نشان داد آنها به هیچ قاعده و اصولی پایبند نیستند و اهداف غیر نظامی دشمن ثابت کرد هدف پشت پرده آنها تجزیه ایران و به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه است. پس باید با حفظ اتحاد و توسعه همبستگی، متحد زیر پرچم خوشرنگ ایران قرار بگیریم و اجازه عرض اندام به دشمنان این مرز و بوم ندهیم.»
سهراب بختیاری زاده، سرمربی استقلال در ادامه عنوان کرد: «مردم ایران در روزهای سخت ثابت کردند یار و یاور همدیگر هستند، تردید ندارم در این برهه نیز مردم عزیز ایران سربلند از این آزمون بیرون میآیند تا به جهانیان ثابت کنند حتی یک وجب از خاک میهن خود را به دشمن متجاوز نخواهند داد.»
سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: «ما و بازیکنان استقلال نیز با قاطعیت ضمن قدردانی از خدمات نیروهای امدادی و نیروهای مسلح، با صدایی رسا اعلام میداریم تا پای جان پای این خاک و مرز و بوم میایستیم و به هیچوجه مقابل دشمنان این خاک عقبنشینی نخواهیم کرد.»