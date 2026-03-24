پیام متفاوت اوسمار؛ انتظار سرمربی پرسپولیس برای پایان روزهای تلخ (عکس)
اوسمار ویرا، سرمربی برزیلی پرسپولیس، در تازهترین مصاحبهاش با اشارهای قابل توجه و نمادی خاص، پیامی معنادار منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، در روزهایی که سکوتی تلخ بر لیگ برتر ایران سایه افکنده و تعطیلات مسابقات در حال ورود به دومین ماه خود است، اوسمار ویهرا، سکاندار برزیلی پرسپولیس، از قلب رسانههای بینالمللی یک پیام طوفانی برای هواداران ارتش سرخ ارسال کرد.
این مرد برزیلی در تازهترین گفتگوی خود با شبکه معتبر ESPN، با اقدامی معنادار و پوشیدن پلوشرت پرسپولیس، وفاداری بیقید و شرط خود را به پیراهن سرخ به رخ کشید تا نشان دهد قلبش همچنان برای نیمکت این تیم میتپد.
اوسمار که پیش از این هم بارها بر تعهد یکسالهاش تاکید کرده بود، حالا ثابت کرد که تنها منتظر آرام شدن شرایط و پایان بحران است تا دوباره فرماندهی ارتش سرخ را در دست بگیرد. او به جای تسلیم شدن در برابر شرایط، در تاریخ 29 اسفند یک برنامه تمرینی سفت و سخت و انفرادی را به اردوگاه سرخپوشان مخابره کرد. پیام او روشن است: «هیچ بازیکنی حق استراحت مطلق ندارد؛ بدنها باید برای یک بازگشت طوفانی روی فرم بماند!»
هرچند توقف لیگ در بدترین زمان ممکن رخ داد و پرسپولیسِ اوسمار به جای صدرنشینی، با ایستادن در رده ششم جدول به استقبال این تعطیلات ناخواسته رفت، اما ژنرال برزیلی به هیچوجه قصد عقبنشینی ندارد.
او با روحیهای جنگنده معتقد است که به محض سوت آغاز دوباره لیگ، معادلات را به هم خواهد ریخت و پرسپولیس را به جایگاه واقعیاش بازخواهد گرداند! حالا همه منتظرند تا ببینند این تعهد و انگیزه، چه زمانی در مستطیل سبز شعلهور خواهد شد.